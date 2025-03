Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, detenido: su abogado confirmó si debe dinero y qué pasa con la conductora

Fernando Sicilia, abogado de Elías Piccirillo, se hizo presente en Comodoro Py este viernes y explicó la situación de su cliente, adelantando que no va a declarar y pedirá su eximición de prisión.

"No quiero ser aventurero, quiero ver primero la causa y no conozco la eximición de prisión con la que gozaba", precisó el letrado ante las cámaras de Lape Social Club Informativo, América Tv.

Embed

Y remarcó sobre el operativo y las cámaras de seguridad de la zona que se conocieron: "El intento de fuga no ocurrió de ninguna manera. ¿A dónde se iba a fugar? Se presentó a los diez minutos. Estaba corriendo como un día normal, era la casa que se la tiene alquilada a un amigo".

"Elías tiene un banco y tiene las casas y autos a su nombre", justificó el abogado sobre la situación económica de su defendido y aclaró que no tiene ningún contacto con Cirio, quien no está involucrada en la causa hasta el momento.

Y declaró que Piccirillo no tiene deudas con Hauque: "Se aportaron audios donde Hauque reconoce que Piccirillo le dio los seis millones y tres más para pagarle los servicios. Y Hauque le exigía tres más".

"Piccirillo no tenía armas, Hauque sí y mandaba fotos con armas a quienes extorsionaba, es una amenaza. Él me dice que no conoce a los policías", concluyó el letrado sobre el particular operativo por el que fue imputado junto a otros 8 policías.

elias piccirillo abogado 2.jpg

Se supo cuál fue la reacción de Jésica Cirio ante la detención de Elías Piccirillo: "Destrozada"

Este jueves durante el mediodía el ex marido de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, fue detenido el barrio de Nordelta por la Prefectura Naval tras ser acusado de plantar drogas en el auto de otro empresario.

El operativo comenzó durante la mañana, cuando los efectivos se presentaron el country Yatch de Nordelta con una orden de allanamiento para el domicilio de Piccirillo, aunque el empresario intentó escaparse, finalmente regresó al lugar y se entregó a la policía.

En este contexto, las miradas apuntaron hacia Jésica, y en Intrusos, América Tv, la periodista Paula Varela compartió información acerca de cómo se encuentra la conductora en medio de la noticia.

“A mí me dicen que está destrozada en este momento”,contó al aire. De todas formas, hasta ahora Jésica no prestó declaraciones ni se presentó al lugar de los hechos, como algunos especulaban.

En cuanto a una posible relación de la mediática con la causa de su ex marido, por el momento la Justicia no determinó ninguna medida en su contra.