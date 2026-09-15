El video de la polémica usurpación de la casa a familiares de L-Gante

En medio de la disputa por el inmueble, Claudia Valenzuela, mamá de Elián, salió a respaldar a su familia y aseguró que esas tierras forman parte del patrimonio de los abuelos y tíos del cantante desde hace entre ocho y nueve décadas. La mujer cuestionó duramente a quienes actualmente ocupan la propiedad y los calificó como “gente de mal vivir”, al tiempo que sostuvo que habrían tomado conocimiento del valor del terreno al saber quiénes son sus propietarios.

“El Oso”, tío de L-Gante y una de las personas mencionadas en la denuncia, también dio su versión de los hechos. Según explicó, no sería la primera vez que la familia atraviesa una situación similar: aseguró que ya habían sufrido una usurpación anterior y rechazó las acusaciones vinculadas con la presencia de armas durante el episodio.

Del otro lado del conflicto, la pareja que permanece en la vivienda decidió contar su versión durante un móvil televisivo realizado por Mercedes Ninci. Ambos explicaron que ingresaron al lugar junto a sus hijos atravesados por una situación de “extrema necesidad”, ya que subsisten con trabajos ocasionales y, según su relato, la zona permanecía abandonada desde hacía varios años.

Los ocupantes reconocieron que no cuentan con escritura, documentación de la propiedad ni contrato de alquiler. Sin embargo, pusieron el foco en “El Oso” y cuestionaron su intención de comercializar los terrenos, al considerar que no presentó documentación que demuestre que es el legítimo propietario.

Cómo ingresaron a la casa de familiares L-Gante

Mauro Szeta fue quien difundió el video en el que quedaron registradas las imágenes que volvieron a poner el conflicto por la propiedad en el centro de la escena. En la grabación se observa el ingreso de un grupo de personas al inmueble perteneciente a familiares de L-Gante, un episodio que forma parte de la disputa judicial que involucra al cantante.

Junto al material, el periodista explicó en X cómo quedó planteada la investigación y detalló las acusaciones que pesan sobre los involucrados. “Así le usurparon la casa a familiares de L-Gante: lo acusan de recuperarla con amenazas. La fiscalía lo allanó y lo imputó por amenazas simples. A otros dos allegados a L-Gante los acusó de amenazas agravadas con armas”, escribió el periodista al compartir las imágenes.

El video rápidamente cobró relevancia porque permite observar parte de la secuencia que antecedió al enfrentamiento judicial y aporta un registro audiovisual sobre la situación que terminó involucrando al artista y a otros allegados a su familia.