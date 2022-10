Pilar Smith denunció una polémica situación que vivió en los Premios Martín Fierro de Cable 2022

Embed

"En relación a eso, ayer hablamos muchos con Gastón porque en un momento cuando fui al baño del Martín Fierro, entré al baño de mujeres y había mucho olor a marihuana. Alguien había estado fumando ahí en el baño. Si vos querés fumar marihuana en un lugar privado...", agregó.

"No sé, en una casa, en un campo. Pero en el Martín Fierro me parece que... no sé quién fue la persona desubicada que se puso a fumar en el baño y dejó un olor que volteaba a todos los que entraban. Justamente se lo planteé a Gastón", agregó sumamente consternada por la situación.

"Cuando salí del baño me crucé a Gastón y le dije '¿podés creer lo que me acaba de pasar?'. Y él también me decía exactamente lo mismo, pero bueno. Es algo que sucede, es algo que hay que seguir trabajando, pero bueno... el trabajo de él es impecable", cerró la periodista.

Premios Martín Fierro de Cable 2022: se entregó el Oro y el ganador no lo podía creer

En una noche a pura emoción, donde la televisión fue la gran protagonista, se entregaron los Martín Fierro de Cable 2022 y el galardón de oro fue para Samuel Chiche Gelblung, periodista de larga trayectoria, que muy emocionado recibió el galardón.

"Esto es para mi el mayor premio que puedo obtener, le agradezco a Cristina, mi compañera, a los nietos los hijos. Es demasiado premio para una carrera que la empecé de grande", aseguró Chiche.

"Comencé mi carrera de grande, y esto es un enorme reconocimiento", aseguró muy emocionado el conductor de Crónica TV que lleva una larga trayectoria en los medios.