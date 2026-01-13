La inesperada decisión de Luciano Castro con Griselda Siciliani tras los escandalosos audios

"Estoy totalmente avergonzado. Hablo con mi novia y le digo 'hola mi amor' y me dice 'hola guapo'. Me estoy haciendo cargo de algo que hice con el amor de mi vida, lo más importante que pude conseguir en el amor lo bastardee", indicó.

Lo cierto es que en medio del escándalo, Luciano Castro tomó una drástica decisión desde las redes sociales y en su último posteo desde la playa de Mar del Plata optó por eliminar la opción de los comentarios en la publicación de Instagram donde cuenta con casi dos millones de seguidores.

Así el artista busca evitar que sus seguidores y usuarios hagan referencia al tema los audios y su vínculo con Griselda Siciliani.

luciano castro desactivo comentarios ultimo posteo tras los polemicos audios

El llanto de Luciano Castro tras una entrevista al hablar de la traición a Griselda Siciliani

El cronista de Puro Show (El Trece) dio detalles del estado emocional en que terminó Luciano Castro tras hablar de los audios a una mujer y su infidelidad a Griselda Siciliani.

"Podría estar enojado con nosotros con los audios y sin embargo se tomó el tiempo de darnos la nota", destacó al principio Pochi desde el estudio sobre el gesto del actor de conceder la entrevista. “Me da mucha vergüenza encontrarme en este lugar, esto es algo que a la pareja la bastarde”, se sinceró Luciano reconociendo su error.

Y luego desde el balneario fue el cronista quien advirtió el gesto en el rostro del actor detrás de sus anteojos de sol a segundos de finalizar la entrevista y verlo cara a cara.

“Uno de los títulos más fuertes de la nota es que dijo que Griselda está enojadísima”, anticipó el cronista en vivo. Y luego contó el detrás de escena que no se vio al aire acerca de la angustia del actor.

“Después sobre el final, un detalle que yo observé cara a cara que quizá con los lentes no se nota, empezó a lagrimear un poco, no sé si lo podía contar. Una vez que terminó la nota medio que se puso a llorar un poquito”, indicó sobre el estado emocional del actor que demuestra cómo lo afectó tras conocerse públicamente sus audios.