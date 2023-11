Polémica defensa de María José Favarón a Aníbal Lotocki: habló de Silvina Luna y denunció campaña sucia

Y reafirmó: "Yo nunca cambié mi discurso, es el mismo relato apoyado en hechos y datos concretos. Siempre nos hemos defendido con ética y no basándonos en habladurías".

"Ustedes dicen que lo que Aníbal usa no hace bien pero yo estuve en un juicio oral donde se demostró que el producto que usaba estaba aprobado. Esto viene de un proceso que comenzó en 2014 y se debatió en 7 meses de juicio oral donde quedó demostrado que el producto no estaba vinculado a las afecciones de las pacientes", sostuvo sobre las denuncias en contra de Aníbal Lotocki.

En cuanto a las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ex pacientes de su pareja, María José Favarón comentó: "Cuando Silvina Luna vino al consultorio en 2011, ya tenía cirugías previas. Es importante decir eso; no era la primera vez que se hacía una cirugía de glúteos. Ella se refirió como una paciente sana pero venía con un problema previo que jamás mencionó".

"Lo de Mariano es fuerte. Él fue paciente de Aníbal en algún momento pero vincular su muerte con eso me parece una irresponsabilidad tremenda porque él murió en un centro médico, durante una intervención urológica. No voy a permitir que se relacione una cosa con otra", añadió.

Favarón sostuvo que hay una campaña sucia en contra de Lotocki, habló del "poder impresionante de los medios de comunicación", y volvió a manifestar su defensa sobre las prácticas que realizaba el cirujano dentro del consultorio.

"Yo tengo el producto. Yo y otro montón de famosos y gente que conozco. No tengo problemas de salud y también sé que hay otros médicos que lo usan. Los granulomas de los que hablan son procesos inflamatorios pero no es algo que cause enfermedad. Hay gente que los tiene por una inyección o por una intervención de otro tipo", sostuvo María José Favarón.

Luego continuó: "No hay pruebas científicas ni libros médicos que digan que este producto puede generar problemas. No me lo voy a sacar y no creo que nadie deba hacerlo. Hay un grupo armado por pacientes que lo defienden y me han sumado, son más de 100. Los medios lo saben pero no las convocan".

"Las personas que están sanas y que han sido operadas por Aníbal no tienen lugar para hablar. No es algo que venda y los medios no las dejan hablar. Yo me hice hace poco todos los controles y estoy perfecta. Me he operado varias veces con Aníbal y tengo el producto que tanto cuestionan", fundamentó su postura.

Sobre su nueva vida por todo la ola de denuncias contra Lotocki, Favarón comentó: "Todo se ha desmadrado en los últimos meses. Hay mucha violencia, muchas amenazas... Una de ellas fue Pamela Sosa que deberá responder en la Justicia. Yo me angustio, la estoy pasando mal pero estoy tranquila. No tengo motivos para no estarlo. No niego la enfermedad de las denunciantes, lo que niego es la conexión entre esa enfermedad y la cirugía porque para hacerlo, deben hacerse pruebas, estudios y demás. Nunca fui irrespetuosa, ni siquiera con los que lo fueron conmigo. Jamás me enojé con las denunciantes".

Sobre los días de Aníbal Lotocki en la cárcel, Favarón contó que se él apoya mucho en la lectura: “Espero los días para verlo y preparo cosas para llevarle. Él duerme en una celda, pero yo lo veo en el salón de visitas. No es fácil para nadie esto. Decir que está bien sería una mentira, pero se mantiene fuerte y hace actividades con otras personas”.

Aníbal Lotocki cada vez más complicado: será investigado por la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna murió a los 43 años el pasado 31 de agosto después de pasar casi tres meses internada en terapia intensiva del Hospital Italiano con un complicado cuadro de salud.

La actriz y modelo había denunciado en la Justicia a Aníbal Lotocki por las secuelas en su cuerpo tras intervenirse estéticamente en la clínica del cirujano.

En esta causa, en que la también fueron querellantes Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis, Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina.

En las últimas horas, se conoció otro duro revés judicial para Aníbal Lotocki, quien está detenido en el penal de Ezeiza por el delito de homicidio simple de Cristian Zárate: la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de no investigar al médico por la muerte de Silvina Luna.

El periodista de caos policiales, Pampa Mónaco, informó desde las redes sociales del "duro revés para Aníbal Lotocki: la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que desligaba al médico de la causa donde se investiga la muerte de Silvina Luna".

Y mostró el documento oficial de la Justicia que expresa: "En mérito del acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: revocar la decisión traída a estudio en cuanto fue materia de recurso, con los alcances señalados en los considerandos. Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López integran esta sala conforme a la designación efectuada en los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.439".

En tanto, el abogado de Silvina Luna, Fernando Burlando, expresó en diálogo con Clarín: "Ahora será investigado por presunto homicidio de Silvina. El Estado debe estar más allá, abrazando la nueva presencia de la víctima. Es un criterio jurídico avanzado y moderno, que tiene que ver con garantizarle el derecho a todos, no solamente a quienes se pensaban que eran los más importantes en un proceso como los imputados o el acusado, sino también para las víctimas".