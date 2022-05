Polémica frase de Morena Rial sobre la liposucción, en medio de su segundo embarazo

Entre miles de mensajes, alguien quiso saber: "¿No es molesto hacerte la lipo y luego embarazarte?".

La respuesta de Morena sorprendió a todos. "No, mi hijo que viene en camino es lo más lindo. Ya voy a tener tiempo de hacerme otra", afirmó la joven.

morena.jpg

En el pasado, la hija de Jorge Rial había contando que, después de bajar varios kilos, se realizó una intervención muy importante para lograr tener el cuerpo que siempre deseó.

"Hice más que lo que es una lipo. Yo me hice una abdominoplastia, que es cuando te cortan y te sacan, así que no creo que la lipo sea tan dolorosa”, había comentado More.

Al parecer, la joven no le tiene miedo al bisturí y está dispuesta a pasar por el quirófano si es para verse y sentirme mejor.

morena rial el maxi.jpg

Morena Rial fue distinguida en Las Vegas "por su brillante trayectoria profesional"

Morena Rial recibió un reconocimiento por "su brillante trayectoria profesional y extraordinaria labor en el ámbito del entretenimiento".

La joven posó en sus redes con el diploma que recibió de parte de "Las Vegas International Press Association".

Jacqueline Patoka, empresaria y encargada de los asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas (según dice en su perfil en Instagram), y amiga de la hija de Jorge Rial, fue la encargada de entregar dicho reconocimiento.

"Un gran orgullo para el Paseo de las estrellas de Las Vegas y su comitiva entregarte este reconocimiento en tu país @moreerial", escribió Patoka en una historia, donde está junto a Morena.