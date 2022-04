La gran noticia que dio More Rial y sorprendió a todos

Además, contó cómo se enteró de la noticia. "Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", explicó.

Asimismo dijo que Maximiliano tiene una nena de 9 años y que desde su círculo íntimo aseguran que tendrá una beba. "Me es indiferente si es nena o nene pero todos me dicen que va a ser nena, asique...", dijo muy entusiasmada.

Por otro lado, More Rial contó como reaccionó Jorge Rial. En este sentido, indicó: "Mi papá quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, se lo dijo Francesco porque yo le había explicado que tenía un bebé en la panza".

More Rial: selfies con su nuevo novio y desafiante mensaje

More Rial confirmó hace unos días en público que está saliendo con el cantante El Maxi, después de algunos rumores que la vincularon a su abogado y amigo, Alejandro Cipolla.

Luego de que él contara que junto a More Rial se siente muy feliz, la hija de Jorge Rial compartió en Instagram una selfie con él en donde se los ve muy enamorados y le sumó una picante frase que llamó la atención.

Primero fue todo puro amor en las imágenes: "Solo vos", "Gracias por tu amor", expresó Morena Rial en las fotos. Pero además, dejó un certero mensaje en otra postal que parece dedicado a la ex de su novio: "Para tu ex, la dolida".

More y El Maxi están juntos hace un tiempito y se muestran bien unidos desde las redes. Sin embargo, este fuerte posteo de la joven llamó la atención.