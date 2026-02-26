Quiénes fueron los primeros salvados de la placa positiva en Gran Hermano Generación Dorada

Minutos después llegó el turno de la segunda salvada. Del Moro confirmó que Pincoya también dejaba atrás la placa y continuaba en carrera. Entre lágrimas y euforia, agradeció el respaldo recibido: “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”.

La tercera definición completó el trío de alivios. “Continúa en competencia, sigue en la casa más famosa… Manu”, anunció Santiago, mientras el jugador celebraba su permanencia.

De esta manera, Brian, Lucero, Zilli, Emanuel y Solange permanecen nominados y se encaminan hacia la gala del lunes 2 de marzo, donde el voto será negativo y uno de ellos se convertirá en el primer eliminado de esta nueva edición.

¿Cómo reaccionó Manuel Ibero al quedar nominado en Gran Hermano Generación Dorada?

La primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó a ocho participantes en placa y uno de los nombres que sorprendió fue el de Manuel Ibero. Tras conocerse el resultado, el jugador no se quedó en silencio y decidió abrir su corazón frente a sus compañeros.

Lejos de mostrarse enojado, Manuel hizo un balance de su paso por la casa y defendió su juego. “Yo creo que bastante contenido hicimos, yo me la pasé hablando con las cámaras, conte cosas muy heavys. Por lo menos yo ya conté mi verdad, si me tengo que ir me voy feliz, yo hice las paces conmigo”, expresó con visible emoción. A su lado, Emanuel lo apoyó y le aseguró que ya había cumplido, celebrando su sinceridad.

Minutos después, Andrea del Boca se acercó para darle ánimo y le prometió que hará campaña para que continúe en el reality. El gesto conmovió al participante, que volvió a referirse a su historia personal y al peso que sintió al ingresar al programa.

“Me emociona porque al entrar acá me saqué un gran peso de encima, porque la pasé mal con todo lo que pasó con mi expareja… Si me tengo que ir, me voy a ir en buena ley y contento”, sostuvo, dejando en claro que su paso por el ciclo también tiene un costado de reparación personal.

En otra charla, esta vez con Pincoya, profundizó sobre el conflicto que marcó su vida fuera de la casa. “Nos separamos, fue un quilombo y yo recibí la peor parte porque me quedé callado, no dije nada. Ella habló cosas muy heavys”, explicó. Y cerró con una frase que resume su postura dentro del juego: “Yo soy Manuel, no soy el ex de nadie. Yo soy yo, esto soy yo”.