MÁXIMA TENSIÓN

Quiénes fueron los primeros salvados de la placa positiva en Gran Hermano Generación Dorada

En una definición que cambió el juego, tres participantes lograron salir de la zona de riesgo gracias al voto positivo del público y evitaron convertirse en el primer eliminado de la temporada. El video.

26 feb 2026, 23:54
La primera semana de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya tuvo su momento de máxima tensión. Tras la gala de nominación del miércoles 25 de febrero, ocho jugadores quedaron en la cuerda floja: Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli.

Tal como explicó el conductor Santiago del Moro, esta placa se divide en dos etapas. Durante las primeras 24 horas, el voto del público fue positivo: los más apoyados tendrían la posibilidad de bajar y asegurarse una semana más en la casa. Luego, quienes continúen nominados enfrentarán el voto negativo de cara a la gala de eliminación del lunes 2 de marzo.

Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa: el video

En la emisión del jueves 26, Del Moro reunió a los participantes en el jardín para comunicar la decisión del público y adelantó que quienes fueran salvados podrían reingresar inmediatamente a la casa.

“Vuelve a la casa, continúa en la competencia, sigue en el juego… Carmiña”, anunció el conductor, desatando el alivio de la participante.

Minutos después llegó el turno de la segunda salvada. Del Moro confirmó que Pincoya también dejaba atrás la placa y continuaba en carrera. Entre lágrimas y euforia, agradeció el respaldo recibido: “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”.

La tercera definición completó el trío de alivios. “Continúa en competencia, sigue en la casa más famosa… Manu”, anunció Santiago, mientras el jugador celebraba su permanencia.

De esta manera, Brian, Lucero, Zilli, Emanuel y Solange permanecen nominados y se encaminan hacia la gala del lunes 2 de marzo, donde el voto será negativo y uno de ellos se convertirá en el primer eliminado de esta nueva edición.

¿Cómo reaccionó Manuel Ibero al quedar nominado en Gran Hermano Generación Dorada?

La primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó a ocho participantes en placa y uno de los nombres que sorprendió fue el de Manuel Ibero. Tras conocerse el resultado, el jugador no se quedó en silencio y decidió abrir su corazón frente a sus compañeros.

Lejos de mostrarse enojado, Manuel hizo un balance de su paso por la casa y defendió su juego. “Yo creo que bastante contenido hicimos, yo me la pasé hablando con las cámaras, conte cosas muy heavys. Por lo menos yo ya conté mi verdad, si me tengo que ir me voy feliz, yo hice las paces conmigo”, expresó con visible emoción. A su lado, Emanuel lo apoyó y le aseguró que ya había cumplido, celebrando su sinceridad.

Minutos después, Andrea del Boca se acercó para darle ánimo y le prometió que hará campaña para que continúe en el reality. El gesto conmovió al participante, que volvió a referirse a su historia personal y al peso que sintió al ingresar al programa.

“Me emociona porque al entrar acá me saqué un gran peso de encima, porque la pasé mal con todo lo que pasó con mi expareja… Si me tengo que ir, me voy a ir en buena ley y contento”, sostuvo, dejando en claro que su paso por el ciclo también tiene un costado de reparación personal.

En otra charla, esta vez con Pincoya, profundizó sobre el conflicto que marcó su vida fuera de la casa. “Nos separamos, fue un quilombo y yo recibí la peor parte porque me quedé callado, no dije nada. Ella habló cosas muy heavys”, explicó. Y cerró con una frase que resume su postura dentro del juego: “Yo soy Manuel, no soy el ex de nadie. Yo soy yo, esto soy yo”.

