Preocupación por la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró: "La internaron..."

"Firmaron la autorización para internarla y el pronóstico era el peor, le dijeron que la obstrucción intestinal era muy grande y después descubrieron que todo tenía que ver una periocarditis, una inflamación de lo que recubre al corazón", sumó.

"Una vez que lograron estabilizarla le hicieron una punción y está esperando el resultado, por eso no le dan el alta. El miedo es que se agarre una infección intrahospitalaria", indicó.

Yanina Latorre, por su parte, se comunicó con Marina Calabró para conocer más detalles sobre la salud de su madre: "Me dijo que venía con dolores y desmayos. Ahora está estabilizada y mucho mejor, podrida de estar internada".