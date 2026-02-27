A24.com

Preocupación por la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró: "La internaron..."

Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, se encuentra internada en terapia y se conocieron los detalles que preocupan por su salud.

27 feb 2026, 08:00
En las últimas horas, se supo que Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, está internada en terapia y se conocieron los detalles.

El periodista Nico Peralta dio la información en SQP (América TV) y contó que Coca está hospitalizada desde hace una semana y media.

"Esta internada en terapia y el problema viene de antes. Coca tiene 87 años. Esto arrancó en noviembre, cuando empezó a sentir una inflamación en la panza. La internaron, vieron que era una obstrucción intestinal, le hicieron estudios y salió", detalló el panelista del programa de Yanina Latorre.

Luego, Iliana Calabró viajó a Brasil por el nacimiento de su nieto y la salud de su madre empeoró: "Su pareja la llamó para decirle que Coca no aguantaba más el dolor".

"Firmaron la autorización para internarla y el pronóstico era el peor, le dijeron que la obstrucción intestinal era muy grande y después descubrieron que todo tenía que ver una periocarditis, una inflamación de lo que recubre al corazón", sumó.

"Una vez que lograron estabilizarla le hicieron una punción y está esperando el resultado, por eso no le dan el alta. El miedo es que se agarre una infección intrahospitalaria", indicó.

Yanina Latorre, por su parte, se comunicó con Marina Calabró para conocer más detalles sobre la salud de su madre: "Me dijo que venía con dolores y desmayos. Ahora está estabilizada y mucho mejor, podrida de estar internada".

