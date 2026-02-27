Evangelina Anderson se despegó de Ian Lucas y contó el detalle por el que no podrían estar juntos
Después de varias semanas de versiones cruzadas, la modelo dio la cara en LAM y reveló qué sucede hoy con Ian Lucas, su colega de MasterChef Celebrity. Así definió Evangelina Anderson el estado actual del vínculo.
27 feb 2026, 08:34
Luego de que su nombre quedara envuelto en versiones cruzadas y comentarios que crecían programa tras programa, Evangelina Anderson decidió cortar por lo sano. Sin rodeos ni medias tintas, la modelo enfrentó abiertamente los rumores y aclaró cómo está hoy su corazón, además de referirse puntualmente a su supuesto vínculo con Ian Lucas.
La palabra llegó en una entrevista con LAM, el envío que lidera Ángel de Brito en la pantalla de América TV. Allí, fiel a su estilo relajado, Evangelina Anderson no esquivó la consulta sobre su presente sentimental y sorprendió con una respuesta tan clara como descontracturada. “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, disparó entre carcajadas, dejando en evidencia que no está en pareja y que todo lo que se dijo en las últimas semanas no tiene sustento.
En cuanto a las versiones que la acercaron a Ian Lucas, la modelo explicó que el supuesto romance nació más del juego televisivo que de la realidad. “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso”, relató, marcando que la complicidad que se vio al aire formó parte de una dinámica divertida y no de una historia real.
Además, fue tajante al referirse a su situación sentimental tras su separación de Martín Demichelis, luego de casi dos décadas de juntos y tres hijos en común.“Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, confesó con honestidad, dando a entender que eligió priorizarse y mantenerse al margen de cualquier relación formal.
Por último, también habló de las diferencias que existen entre ella y Ian Lucas, más allá del cariño y la buena onda que puedan tener.“Estamos en distintas etapas de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró sin margen para dobles lecturas.
De esta manera, Evangelina Anderson puso punto final a las especulaciones y dejó en claro que, por ahora, su presente es en soledad y lejos de cualquier romance confirmado.
Cuál fue la invitación de Evangelina Anderson a Ian Lucas que generó versiones de romance
Aunque sus caminos no se crucen fuera del ámbito laboral, Evangelina Anderson e Ian Lucas conservan una relación amable y sin asperezas. El paso compartido por MasterChef Celebrity(Telefe), con sus extensas horas de grabación y la intensidad propia del formato, terminó forjando entre ellos un lazo sustentado en el compañerismo y la buena onda. Esa sintonía queda en evidencia cada vez que coinciden frente a las cámaras.
En ese contexto, a comienzos de febrero se emitió un programa especial de fin de semana dedicado a revivir los momentos más destacados de los días anteriores. El clima relajado dio lugar a una conversación que, entre risas y chicanas, terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más comentados. Ian compartía la mesa con el Turco Husaín, La Reini Gonet y el Chino Leunis, cuando dejó caer una revelación inesperada: había recibido una invitación muy particular por parte de Evangelina.
Sin demasiados rodeos y casi como si se tratara de un detalle menor, el youtuber soltó la bomba: "A mi me invitó Eva a ver el show de Montaner. Voy a ir". Lo dijo con naturalidad, aunque su sonrisa cómplice no pasó desapercibida para el resto de los presentes.
La reacción fue inmediata. Con picardía y entre carcajadas, comenzaron las preguntas punzantes. "¿En serio? 'Noche romántica'", lanzaron desde la mesa, alimentando el juego. Acto seguido, redoblaron la apuesta: "¿Van a ir juntos? ¿Los dos solos? Porque a nosotros no nos llegó la invitación", insistieron, mientras el clima se volvía cada vez más distendido.
Lejos de quedarse callado, Leunis intervino con una frase que sumó más leña al fuego: "No te está invitando a ver La Renga, te está invitando a ver Montaner, es romántico". La comparación musical desató nuevas risas y dejó a Ian en el centro de la escena.
Algo incómodo ante el aluvión de bromas, el joven intentó relativizar la situación y explicó: "Es porque estaban los hijos acá, por eso". Sin embargo, el intento de bajarle el tono no frenó la catarata de comentarios. Incluso el Turco se animó a imaginar un momento digno de pantalla gigante y bromeó sobre una posible "kiss cam", rematando entre risas: "Mirá si aparecen en la pantalla".
Entre risas, ironías y complicidad, la anécdota dejó claro que, más allá de las especulaciones, la buena relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas sigue dando que hablar cada vez que comparten aire.