Yanina Screpante, fuera de sí: el video a los gritos con sus vecinos que generó polémica

"La madre tiene una propiedad que siempre está alquilada y Yanina se ocupa de gestionarle todo. Los inquilinos dejan la casa y le explican de la situación en la casa de algo. Cada vez que los inquilinos se iban se quejaban de los mismo", continuó.

"En una casa al lado viven mucha personas en una propiedad bastante chica. Empezaron vendiendo ropa pero después pusieron una parrilla adelante de la casa, que llena de humo la casa de los vecinos. Empezaron a hacer choris en la puerta y todos los inquilinos de la madre se le iban porque los vecinos empezaron a hacer eso", indicó la panelista sobre la escaldada del problema.

Ahí fue cuando Yanina Screpante optó por acercarse a hablar con los vecinos y pedirles que no hagan humo con la parrilla en la puerta, lo que derivió en una tensa discusión que quedó registrada en imágenes.

“Yanina se acercó y les dijo: ‘Miren, todo bien, entiendo que necesitan laburar, pero la parrilla no me la pongas en la vereda. Si quieren, tienen un jardín atrás. Para poner mesas afuera tenés que tener una habilitación que es un lío bárbaro, y la parrilla en la calle no está autorizada’”, dijo la periodista.

“Les pide esto y los vecinos la graban porque tienen dentro de la casa una cámara que graba a las personas que van a comprar. Ahí es donde se la ve a Yanina discutiendo", agregó la panelista sobre el conflicto entre la modelo y los vecinos de la casa que alquila su mamá.

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El tenso ida y vuelta de Yanina Screpante con los vecinos de la casa de su madre

Tras el relato de Pochi, llegó el momento en que se presentó el video donde se ve a Yanina Screpante discutir a los gritos al lado de la casa de su madre al acercarse a la puerta de los vecinos.

Screpante, cansada de que se le fueran los inquilinos de su vivienda por lo que sucedía en la casa lindera, optó por ir ella misma a dialogar con ellos y ahí se desató el escándalo.

"Soy la dueña de acá al lado y se me van todos los inquilinos. Sino ya mismo voy a llamar a la policía porque esto no está habilitado ni nada. Yo entiendo que vos necesitas laburar, hacelo en el fondo", planteó indignada Yanina Screpante.

Y agregaba muy enojada por la situación: "La gente se me fue, yo gano plata con eso, vivo de eso. Esto es una crotada, los locales ponen una vidriera... Dame la habilitación".

"¿Quién sos para decir que esto es una crotada? Uno está buscando la forma de laburar", le contestaban los vecinos a la modelo, quien a esa altura estaba furiosa y sacaba su teléfono celular para filmar todo lo que ocurría.