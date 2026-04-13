Coti Romero fue duramente agredida en un reality español y el video desató indignación

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A lo que Coti Romero lejos de bajar las revoluciones se plantó cara a cara ante su compañera: "¿Pero te pensas que le tengo miedo a eso? Vaya a cuidar a su hijo señora", lanzó picante.

La Falete intentó marcarla la cancha desde un principio a su nueva compañera pero Coti lejos de regular en su actitud le hizo frente al instante, generando ese tenso momento un enorme revuelo en las redes.

Durante su paso por la casa de Gran Hermano en la edición 2022, la correntina mantuvo también varios cruces y fue centro de varios conflictos en la convivencia con el resto de los participantes.

Lo cierto es que a poco de su ingreso al reality español, donde los participantes están vestidos como si estuvieran en prisión y en distintas celdas, la joven ya tuvo su primer y bien picante cruce.

"Estuve en 4 realities, este es mi quinto, estuve en dos Gran Hermano, en el cantando y en el bailando. En todos lados me pelee", reconoció Coti Romero apenas ingresada al ciclo español creado por creado por Carlos y Daniel Ramos.

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Nacho Castañares contó la verdad de su separación con Coti Romero

Nacho Castañares reveló detalles desconocidos de su ruptura con la correntina Coti Romero tras conocerse en la casa de Gran Hermano e iniciar un romance tiempo después en el exterior.

El joven pasó por el móvil del ciclo Puro Show (El Trece), donde no tuvo inconveniente en hablar de sus relaciones pasadas con sus ex compañeras La Tora Lucila Villar y la correntina Coti Romero.

Al tiempo que sobre su vínculo con Romero explicó por qué decidieron separarse a pesar de estar muy enamorados uno del otro y fue se sinceró sobre lo motivos de la ruptura.

“Con Coti, yo lo he dicho varias veces, me pasó algo que nunca me había pasado. Realmente yo estaba muy enamorado, calculo que ella también, y siempre hubo amor y ganas de querer seguir. Después, por distintos motivos, no se pudo”, reconoció.

En ese sentido, Nacho confesó que optaron por separarse porque se estaban lastimando a pesar del amor que se tenían. “Pero no es que a mí hoy me queda algo guardado de decir ‘yo la sigo amando y ella no’. Realmente fue de mutuo acuerdo el decir ‘hasta acá llegamos porque nos estamos lastimando cuando no tendría que pasar eso’”, confió.

“Nosotros compartíamos, elegíamos vernos todos los días, además trabajábamos juntos y compartíamos el mismo grupo de amigos y todo”, recordó de esos meses en pareja.

“En ese momento era como que capaz no estábamos acostumbrados a estar 24-7 con la otra persona y eso fue un poquito lo que complicó todo…”, admitió Nacho Castañares sobre el desgaste que fueron teniendo en el vínculo y derivó en la separación.