Polémica revelación de un exproductor del Bailando por la llegada Grecia Colmenares a Gran Hermano: "La peor..."

Para sorpresa de todos, Grecia Colmenares ingresará a Gran Hermano Generación Dorada. La actriz venezolana reemplazará Andrea del Boca y, según se comenta en el ambiente, su carácter fuerte promete dar que hablar dentro del reality de Telefe.
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Un exproductor del Bailando, Gaby Fernández, contó cómo fue su experiencia al trabajar con Grecia Colmenares. "Es bravísima", afirmó.
Para sorpresa de todos, Grecia Colmenares ingresará a Gran Hermano Generación Dorada. La actriz venezolana reemplazará Andrea del Boca y, según se comenta en el ambiente, su carácter fuerte promete dar que hablar dentro del reality de Telefe.
La noticia no tardó en generar un verdadero revuelo en las redes sociales. Los usuarios se dividieron entre quienes celebraban su ingreso y quienes cuestionaban la elección. En medio de esa catarata de opiniones, apareció un comentario que llamó especialmente la atención: el de Gaby Fernández.
Fernández, un productor del Bailando, trabajó con decenas de figuras del espectáculo y conoce de cerca las exigencias de cada una. Entre ellas estuvo Colmenares, y al parecer, la experiencia no fue la mejor. Su reacción en X fue tajante: “No saben la que les espera”. Y cuando Pilar Smith le consultó si había atravesado situaciones difíciles, respondió: “Ya te contaré todo Pilu. Una pésima experiencia”.
La sinceridad del productor no terminó ahí. Ante la pregunta de otro usuario sobre cómo era trabajar con la actriz, Fernández detalló: “Es bravisima. A mí me pidió pintar la pared de una de las habitaciones del hotel, frutas de estación, chofer 24 horas... y ahora a GH sin escala”. Además, se solidarizó con sus colegas del reality: “Yo gestioné su participación, Dios mío. Pobre la producción”.
Con este telón de fondo, la expectativa por la llegada de Colmenares es enorme. Su ingreso no solo significa un nuevo capítulo en la competencia, sino también la posibilidad de que se repitan viejas tensiones. Lo cierto es que, con antecedentes tan comentados, su presencia promete convertirse en uno de los focos más intensos de esta edición del reality.
Tras el accidente que generó preocupación y obligó a Andrea del Boca a retirarse de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la actriz volvió a mostrarse públicamente con una postal desde su hogar que transmitió calma y alivio a sus seguidores.
En las últimas horas comenzó a circular la primera imagen de Andrea en su casa. Allí se la ve relajada en un sillón, acompañada por su hija Anna Chiara del Boca y su inseparable perro labrador. La foto refleja un clima de serenidad y recuperación después de los días de incertidumbre que siguieron a su salida del reality.
La publicación estuvo acompañada por un mensaje lleno de ternura: “Mimos que todo lo curan”. Y sumó unas palabras directas para su comunidad de fans: “Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”. El posteo rápidamente se llenó de comentarios positivos y muestras de cariño, tras el abrupto episodio que había dejado dudas sobre su estado de salud.
Minutos después de compartir esa primera postal, Andrea volvió a expresarse y sorprendió con un pedido especial junto a su hija, dirigido a los seguidores del programa. “La Andreaneta pide: Brian al 9009...”, lanzó en referencia a Brian Sarmiento, y reforzó su mensaje con entusiasmo: “Voten, voten, voten, voten”, insistió. Y cerró con otra frase que se volvió viral: "Chau, chau, chauuuuu Brian".
Mientras tanto, la expectativa crece en torno a su futuro: muchos se preguntan si Andrea del Boca retomará su participación en el ciclo o si su regreso será únicamente a la vida pública fuera del reality.