Problema en puerta

Polémica en la herencia de Jorge Lanata: reclaman una exorbitante cifra a sus herederos

Se presentó una denuncia que exige a los herederos de Jorge Lanata afrontar un importante gasto relacionado con una operación inmobiliaria.

12 ago 2025, 20:32
A ocho meses del fallecimiento de Jorge Lanata, este martes surgió un nuevo escándalo relacionado con una elevada suma de dinero que Radio Mitre reclama a los herederos del periodista. Mientras tanto, Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata continúan negociando cómo dividirán sus bienes.

En A la Tarde (América TV), Karina Mazzocco y su equipo mostraron el documento que la emisora presentó para denunciar una deuda de 300 mil dólares, parte de los 600 mil que le prestaron a Lanata para una compleja operación inmobiliaria.

“Hay una denuncia de Radio Mitre pidiendo que le devuelvan este dinero”, explicó la conductora. Por su parte, Luis Bremer detalló y confirmó lo que dijo Mazzocco. “La cifra está documentada”, aseguró, y añadió que tanto Elba como las hijas de Lanata se enteraron recientemente de esta situación.

En este marco, Bremer detalló: “Se abre la herencia y se presentan primero Elba y suma a las hijas. Después de tanto litigio, se habían puesto de acuerdo; y en el medio se tienen que presentar aquellos que se consideran acreedores de esa herencia y aquellos que dicen ‘guarda que figuran deudas’”.

Por su parte, Luis comentó que el abogado de Radio Mitre intervino con documentación que confirma una deuda importante contraída por el empresario. “Ahí se presentó el abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, con documentación fehaciente que da cuenta de la deuda de 300 mil dólares de los 600 mil que pidió. Y acá comienza un nuevo conflicto que puede dividir de nuevo a la viuda y a las hijas”.

Bremer agregó que los fondos reclamados estarían relacionados con la compra de una propiedad, lo que añade una nueva complejidad a la ya conflictiva sucesión. “El monto pedido, según tres testigos, fue para comprar el departamento en el que hoy vive Elba Marcovecchio”, explicó.

Cómo es la batalla legal por los bienes de Jorge Lanata que se disputan Elba Marcovecchio y sus hijas

Luego del fallecimiento de Jorge Lanata en diciembre de 2024, Elba Marcovecchio y las hijas del periodista -Lola y Bárbara-, se vieron fuertemente implicadas en un enfrentamiento por la repartición de los bienes. ¿Los montos? Se habla de millonadas en dinero e inmuebles.

Este martes, en Puro Show (El Trece) se difundió el inventario de propiedades y activos que están en disputa. Además, se menciona una deuda que el periodista habría contraído para ayudar a la abogada con la adquisición de un inmueble.

Entre los bienes se incluyen la residencia en Punta del Este y el departamento donde vivía Lanata, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Asimismo, están en juego los derechos sobre sus programas televisivos, columnas periodísticas y obras literarias.

Embed

     

 

