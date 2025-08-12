Norberto Marcos habló del juicio con Fátima Florez y respondió la pregunta más fuerte de Marcela Tauro

"Por lo que estamos discutiendo no tiene ningun sentido, creo que hay mucha influencia externa que no les debe convenir que nos juntemos a hablar", indicó sobre ese tema legal que los tiene enfrentados.

Y ahí Marcela Tauro le consultó tras aclararle que le haría una pregunta "fuerte": "¿Cuando fueron pareja ella te controlaba? ¿Te llegó a mirar el celular, te ha llegado a gritar, se habla de rasguños... Ha existido eso?".

"De la intimidad nuestra yo no voy a hablar. Nuestra intimidad es nuestra, punto. No pasó, entonces digo que no", aclaró el empresario dejando en claro que no existieron esos episodios en la relación con la actriz.

Norberto Marcos picante sobre la relación de Fátima Florez y Javier Milei: "Usado"

Norberto Marcos fue muy duro al referirse hace un tiempo al rumor de una posible reconciliación entre su ex pareja, Fátima Florez, y el presidente Javier Milei.

"Algo escuché. Todo el mundo me pregunta por eso, pero por lo que dice ella es todo falso. Ella dijo también que no era verdad que había ido a la quinta y no tengo por qué no creerle", aseguró el empresario en diálogo con Intrusos.

La cronista Dolores Villalba fue directa y le preguntó: "¿Vos la seguís queriendo?". A lo que Marcos respondió: "Yo le creo porque considero que es lo que está pasando, me entero por otros lados también. Yo ya tengo mi vida en otra dirección. Fue todo muy lindo, fueron 23 años de éxito y ahora estamos en busca de otros éxitos".

Sin vueltas, la periodista fue por más: "¿Estás chongueando?". Y él contestó con sinceridad: "No, chongueando a ese nivel no, yo soy una persona bastante controlada y seria en ese sentido, pero sí estoy conociendo gente".

Más adelante, Villalba le consultó por el supuesto encuentro entre Fátima y Milei en Las Vegas. Marcos no dudó en dar su opinión: "Es todo un juego de prensa que favorece políticamente a Milei y me parece bárbaro porque estamos todos en el mismo juego".

Finalmente, lanzó una frase contundente: "Yo creo que se han usado mutuamente. Le sirvió para la campaña, es una artista muy popular, con una carrera intachable. Todo el mundo sabía que había tenido un solo hombre en su vida, una persona blanca para un político, en estos momentos, le viene bien a cualquiera".