MILLONES EN JUEGO

Las fotos del gran estreno del Trato Hecho de Santi Maratea por América Tv

El lunes Santi Maratea puso primera en el prime time de América Tv con el exitoso programa Trato Hecho en medio de una gran expectativa. Las imágenes.

12 ago 2025, 08:30
Las fotos del gran estreno del Trato Hecho de Santi Maratea por América Tv
Las fotos del gran estreno del Trato Hecho de Santi Maratea por América Tv

Las fotos del gran estreno del Trato Hecho de Santi Maratea por América Tv

Santi Maratea debutó el lunes como conductor de Trato Hecho en el prime time de América Tv (lunes a viernes a las 22 horas) en medio de una gran expectiva en un programa que entrega una suma millonaria en premios. El exitoso formato mundial volvió a Argentina para revolucionar la pantalla con una superproducción a cargo de Mandarina Contenidos.

"Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría", comenzó Santi Maratea al dar inicio al programa.

Y también explicó las reglas del juego con claridad: "Hay 24 maletines, 24 participantes. Cada uno tiene un maletín y cada maletín tiene adentro un monto diferente de plata, que va desde los 20 millones a los 100 pesos. Ellos no saben cuánta plata tiene su maletín, pero la persona que pase a participar va a empezar a abrir el resto de los maletines y ahí sí va a saber cuánta tiene ese maletín que abrió y por consecuencia no tiene el suyo".

"Tiene que intentar deducir cuánto dinero puede llegar a tener su maletín. ¿Por qué le importa esta información? Porque en un momento va a empezar a negociar con otro personaje muy importante que se llama 'la banca'. El objetivo de la banca es que el participante se vaya a la casa con la menor cantidad de plata posible", comentó el animador.

La noche del estreno de Trato Hecho arrancó con una escenografía totalmente renovada, 24 participantes dispuestos a darlo todo y echados a suerte para ser seleccionados a participar por los 20 millones de pesos y la conducción de Santi Maratea al que se lo vio muy contento, emocionado y agradecido con la producción, las autoridades del canal y la productora.

El primer participante fue Ian Gerry de Villa Lugano, de 23 años, quien trabaja en un Kiosko y es artista emergente. El joven se animó a ir por todo, no aceptó la oferta de la banca por 10.300.00, abrió su maletín y se llevó 7.500.000.

El ciclo cuenta con 24 participantes, cada uno con un maletín asignado. Cada día se realiza un sorteo en vivo para definir quién jugará en esa emisión, mientras que los 23 restantes regresan al día siguiente. El lugar del jugador que participó se completa con un nuevo concursante.

Mirá las fotos de lo que fue el estreno de Trato Hecho con la conducción de Santi Maratea por América Tv.

Santi Maratea habló en exclusiva a días del estreno de Trato Hecho: "Muchas ganas"

Santi Maratea habló en exclusiva con PrimiciasYa a días del estreno del programa Trato Hecho por América Tv y contó sus sensaciones sobre este nuevo desafío que se presenta en su carrera profesional.

"Estoy con muchas ganas de que arranque. La propuesta nace porque me invitó Lucas y Mariano, de Mandarina Contenidos (Productora). Me contaron sobre Trato Hecho, que lo conduzca yo, y me terminó gustando, la verdad. Tiene mucho que ver conmigo, me gustaba el formato, muy exitoso en su momento. Me dio confianza que sea Mandarina y América", comenzó contando Santi sobre cómo nació la propuesta laboral que aceptó sin pensar.

Además, mencionó que el ciclo tiene mucho que ver con las colectas que realizó y que llegaron a muchas personas, y eso le llamó la atención:"En principio, estoy encontrando qué puntos en común tiene el programa y mi persona, para después amplificarlo. Hay mucho que hablar con la gente, de manejar plata, apoyar a quienes sean los participantes, que se la lleven y ganen. Yo, como conductor, no sé dónde están los 20 millones".

"Las 24 valijas son sostenidas por 24 potenciales participantes. Cada día, uno de ellos va bajando por el gran premio. Para mí, lo más importante es entender por qué la historia del participante es importante para él. Como hice siempre con las colectas, siempre voy a estar del lado de compartir el sueño que la persona trae, sin hacer ningún juicio", finalizó el conductor.

