Las fotos del gran estreno del Trato Hecho de Santi Maratea por América Tv

La noche del estreno de Trato Hecho arrancó con una escenografía totalmente renovada, 24 participantes dispuestos a darlo todo y echados a suerte para ser seleccionados a participar por los 20 millones de pesos y la conducción de Santi Maratea al que se lo vio muy contento, emocionado y agradecido con la producción, las autoridades del canal y la productora.

El primer participante fue Ian Gerry de Villa Lugano, de 23 años, quien trabaja en un Kiosko y es artista emergente. El joven se animó a ir por todo, no aceptó la oferta de la banca por 10.300.00, abrió su maletín y se llevó 7.500.000.

El ciclo cuenta con 24 participantes, cada uno con un maletín asignado. Cada día se realiza un sorteo en vivo para definir quién jugará en esa emisión, mientras que los 23 restantes regresan al día siguiente. El lugar del jugador que participó se completa con un nuevo concursante.

Mirá las fotos de lo que fue el estreno de Trato Hecho con la conducción de Santi Maratea por América Tv.

Santi Maratea habló en exclusiva a días del estreno de Trato Hecho: "Muchas ganas"

Santi Maratea habló en exclusiva con PrimiciasYa a días del estreno del programa Trato Hecho por América Tv y contó sus sensaciones sobre este nuevo desafío que se presenta en su carrera profesional.

"Estoy con muchas ganas de que arranque. La propuesta nace porque me invitó Lucas y Mariano, de Mandarina Contenidos (Productora). Me contaron sobre Trato Hecho, que lo conduzca yo, y me terminó gustando, la verdad. Tiene mucho que ver conmigo, me gustaba el formato, muy exitoso en su momento. Me dio confianza que sea Mandarina y América", comenzó contando Santi sobre cómo nació la propuesta laboral que aceptó sin pensar.

Además, mencionó que el ciclo tiene mucho que ver con las colectas que realizó y que llegaron a muchas personas, y eso le llamó la atención:"En principio, estoy encontrando qué puntos en común tiene el programa y mi persona, para después amplificarlo. Hay mucho que hablar con la gente, de manejar plata, apoyar a quienes sean los participantes, que se la lleven y ganen. Yo, como conductor, no sé dónde están los 20 millones".

"Las 24 valijas son sostenidas por 24 potenciales participantes. Cada día, uno de ellos va bajando por el gran premio. Para mí, lo más importante es entender por qué la historia del participante es importante para él. Como hice siempre con las colectas, siempre voy a estar del lado de compartir el sueño que la persona trae, sin hacer ningún juicio", finalizó el conductor.