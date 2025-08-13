El impactante look de Wanda Nara en México en su segunda temporada conduciendo Love Is Blind

En tanto, Wanda acompañó su modelito con el pelo suelto apenas con algunas ondas suaves, donde se la pudo ver exultante y ansiosa por comenzar de una vez por todas su nueva experiencia en la conducción acompañada por Darío Barassi.

Asimismo, la mediática también se encargó de hacer saber con quiénes se quedaron sus cinco hijos en Buenos Aires, pero especialmente las pequeñas Francesca e Isabella en medio de su feroz enfrentamiento con Mauro Icardi por la custodia de ellas.

Andrés y Zaira Nara en la casa de Wanda Nara

"Nuevamente Netflix confió en mí para conducir un enorme proyecto y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto en Buenos Aires mi familia cuida de los más valioso que tengo", escribió la rubia sobre una postal en sus historias virtuales que muestra a su papá Andrés Nara y su hermana Zaira junto a sus dos hijos en su piso del Chateau instalados para hacerse cargo de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella -quien aparece en la foto con el rostro tapado por un corazón rosa-.

Pero como Wanda no para un minuto, después de la extensa jornada de trabajo se fue a visitar la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la ciudad de México, donde no se privó de probar la comida típica de aquel país que se caracteriza por el extremo picante en la mayoría de sus platos.

Wanda Nara en Mexico

El gesto inesperado de L-Gante con Wanda Nara tras volver con Tamara Báez

Después de confirmar su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, y de minimizar su vínculo con Wanda Nara calificándolo como un “pasatiempo”, L-Gante tomó una drástica decisión en redes sociales: dejó de seguir en Instagram a la conductora de Bake Off Famosos.

Aunque Wanda aún lo mantiene entre sus contactos, el gesto encendió especulaciones entre los fans, quienes sugieren que Tamara podría haber influido en el corte virtual.

lgante dejó de seguir a wanda

En diálogo con Los profesionales de siempre (El Nueve), Elián Valenzuela relató cómo se produjo el reencuentro con Báez: “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija nunca había ido, así que me acerqué a la casa de Tamara. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”.

El cantante remarcó que su prioridad es su núcleo familiar: “Sí, volví en el mejor de todos los sentidos. Estamos bien. La familia es lo primero, olvidate”.