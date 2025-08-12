La China Suárez reveló con quién comparte sus tardes mientras Mauro Icardi entrena en el Galatasaray

IG China Suárez con el perro de Mauro Icardi en Turquía

De acuerdo a una reciente historia virtual compartida por Eugenia Suárez, la pareja está acompañada por la enorme mascota que desde Francia viajó a Turquía y allí permaneció el tiempo que Mauro estuvo en Buenos Aires recuperándose de su lesión.

Y si bien la China no hizo mención alguna al animal, no dudó en subir una storie donde se ve la enorme pata del perro descansando tranquilo sobre ella, quien casualmente luce un buzo con la imagen de un león, la mascota del Galatasaray y con la que se identifica Icardi constantemente, casi como una suerte de metamensaje frente al feroz enfrentamiento que mantiene con su ex, Wanda Nara.

Mientras tanto, Mauro y la China esperan el regreso de Rufina -la hija mayor de ella- quien decidió irse a vivir con ellos y terminar la escuela primaria en un colegio internacional turco, si bien ahora se encuentra disfrutando sus últimos días de vacaciones en Argentina junto a su padre antes de que comiencen las clases en Estambul en el mes de septiembre próximo.

En tanto, con relación a Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, si bien regresaron al país porque el actor chileno no autorizó que se vayan a vivir a Turquía con su madre, sí confirmó que seguirán viajando cada tantas semanas para reencontrarse con su mamá.

China Suárez y Mauro Icardi con su perro en Estambul

Yanina Latorre lanzó una picante teoría sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "Contratan..."

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre encendió la polémica al sugerir que la intensa campaña de ataques en redes sociales contra Wanda Nara podría ser producto de trolls contratados, vinculando indirectamente a La China Suárez y Mauro Icardi.

"Estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. Porque no puede ser la cantidad de bardeadas que recibe Wanda todos los días y es todo parejo. Todos dicen medio lo mismo, tienen pocos seguidores", afirmó la conductora, generando revuelo en el estudio.

Majo Martino coincidió al destacar que muchas cuentas son “rarísimas”, y Latorre fue aún más allá: "¿Icardi contrata trolls a la China?". Fede Popgold aportó que “no sería una rareza” esta posibilidad.

Embed

En el programa también se mostraron mensajes negativos en redes dirigidos a Benjamín Vicuña, ex pareja de la actriz y padre de sus hijos Magnolia y Amancio. Algunos comentarios criticaban su comportamiento y vestimenta en eventos familiares. Además, se expusieron tuits con duras críticas hacia la conductora de Bake Off Famosos, con calificativos como “resentida” y “enferma”.

Al cerrar el debate, Latorre reflexionó: "Nunca vi tanto fanatismo ni por un lado ni por el otro. ¿Qué le pasa a la gente que está tan preocupada por analizar un video de Vicuña? Para mí, es mucho". Popgold sumó: "Estos tuits tienen un sobreanálisis que denota que hay información extra que no tendría alguien que solo consume redes".