La China Suárez reveló con quién comparte sus tardes mientras Mauro Icardi entrena en el Galatasaray

A pesar de las enormes críticas y la poca fe que le tenían a su romance con Mauro Icardi, lo cierto es que Eugenia China Suárez continúa afianzando su vínculo con el ex de Wanda Nara.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Instalada en Estambul, la China Suárez sigue compartiendo su día a día en las redes. Solitaria desde que sus hijos volvieron a Argentina, ya encontró un nuevo y especial compañero para los momentos que Mauro Icardi está fuera de casa.
A pesar de las enormes críticas y la poca fe que le tenían a su romance con Mauro Icardi, lo cierto es que Eugenia China Suárez continúa afianzando su vínculo con el ex de Wanda Nara.
Ya totalmente instalada en Estambul, la parejita tiene nueva casa a la que de a poco "van llegando los muebles", según ellos mismos contaron a través de sus Instagram Stories, al tiempo que tras dos semanas junto a sus tres hijos los pequeños regresaron a Argentina junto a la mamá de la actriz, por lo que Eugenia pasa mucho tiempo sola.
Ocurre que durante gran parte del día, su pareja Mauro Icardi debe cumplir con sus compromisos deportivos entrenando en las instalaciones del Galatasaray, el club turco con el que tiene contrato al menos hasta julio de 2026, motivo por el cual desde el pasado fin de semana la China pasa una buena parte de la jornada en soledad.
Así las cosas, ante esta situación la ex Casi Ángeles habría encontrado la más fiel de las amistades, que resulta una enorme compañía: el perro de Mauro.
De acuerdo a una reciente historia virtual compartida por Eugenia Suárez, la pareja está acompañada por la enorme mascota que desde Francia viajó a Turquía y allí permaneció el tiempo que Mauro estuvo en Buenos Aires recuperándose de su lesión.
Y si bien la China no hizo mención alguna al animal, no dudó en subir una storie donde se ve la enorme pata del perro descansando tranquilo sobre ella, quien casualmente luce un buzo con la imagen de un león, la mascota del Galatasaray y con la que se identifica Icardi constantemente, casi como una suerte de metamensaje frente al feroz enfrentamiento que mantiene con su ex, Wanda Nara.
Mientras tanto, Mauro y la China esperan el regreso de Rufina -la hija mayor de ella- quien decidió irse a vivir con ellos y terminar la escuela primaria en un colegio internacional turco, si bien ahora se encuentra disfrutando sus últimos días de vacaciones en Argentina junto a su padre antes de que comiencen las clases en Estambul en el mes de septiembre próximo.
En tanto, con relación a Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, si bien regresaron al país porque el actor chileno no autorizó que se vayan a vivir a Turquía con su madre, sí confirmó que seguirán viajando cada tantas semanas para reencontrarse con su mamá.
Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre encendió la polémica al sugerir que la intensa campaña de ataques en redes sociales contra Wanda Nara podría ser producto de trolls contratados, vinculando indirectamente a La China Suárez y Mauro Icardi.
"Estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. Porque no puede ser la cantidad de bardeadas que recibe Wanda todos los días y es todo parejo. Todos dicen medio lo mismo, tienen pocos seguidores", afirmó la conductora, generando revuelo en el estudio.
Majo Martino coincidió al destacar que muchas cuentas son “rarísimas”, y Latorre fue aún más allá: "¿Icardi contrata trolls a la China?". Fede Popgold aportó que “no sería una rareza” esta posibilidad.
En el programa también se mostraron mensajes negativos en redes dirigidos a Benjamín Vicuña, ex pareja de la actriz y padre de sus hijos Magnolia y Amancio. Algunos comentarios criticaban su comportamiento y vestimenta en eventos familiares. Además, se expusieron tuits con duras críticas hacia la conductora de Bake Off Famosos, con calificativos como “resentida” y “enferma”.
Al cerrar el debate, Latorre reflexionó: "Nunca vi tanto fanatismo ni por un lado ni por el otro. ¿Qué le pasa a la gente que está tan preocupada por analizar un video de Vicuña? Para mí, es mucho". Popgold sumó: "Estos tuits tienen un sobreanálisis que denota que hay información extra que no tendría alguien que solo consume redes".