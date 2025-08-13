El deseo más especial de Tamara Báez tras su sorpresiva reconciliación con L-Gante: "Todo..."

Lo cierto es que Tamara Báez, en esta nueva etapa sentimental que vive con el cantante, compartió desde sus historias de Instagram varias reflexiones sobre el pasado y de cara a lo que viene en su vida.

"Estamos bien, pero estaremos mucho mejor", aventuró la influencer desde sus historias de Instagram. Y luego compartió otra profunda reflexión: "Todo se acomoda y desacomoda a la vez. Tranqui, un día a la vez".

"Las cosas terminan, la gente cambia y la vida continúa", sentenció firme Tamara Báez. Lo cierto es que el cantante y la madre de su hija se volvieron a juntar después de mucho tiempo y el romance que vivió él con Wanda Nara y ella con Thiago Martínez, con quien estuvo mucho tiempo de novia.

tamara baez deseo tras reconciliarse con l-gante

La picanta frase de Thiago Martínez tras la reconciliación de Tamara Báez y L-Gante: "No cambio..."

Tamara Báez se reconcilió sorpresivamente con L-Gante, padre de su hija Jamaica, y su ex Thiago Martínez publicó varias imágenes que muestran que la herida por la ruptura con la influencer sigue abierta.

Thiago y Tamara venían de compartir unos días a puro relax y amor con Jamaica en las playas del Caribe y al regresar a la Argentina, la influencer y el cantante de cumbia 420 se volvieron a encontrar y confirmaron su reconciliación.

Historia de Thiago Martínez, ex de Tamara Báez

En uno de sus posteos en Instagram, a Thiago Martínez se lo ve arriba de una moto mientras suena una canción que incluye la picante frase "enamoraste a un malo sin ser una nena fina".

Y en otra historia siguió a pura reflexión en lo que sería un dardo directo a su ahora ex novia, Tamara Báez. "Actitud por actitud. Yo no cambio de un día para el otro", escribió el joven reposteando una contundente frase de redes.