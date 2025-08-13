El deseo más especial de Tamara Báez tras su sorpresiva reconciliación con L-Gante: "Todo..."

Después de los dias de vacaciones en el Caribe con Thiago Martínez, Tamara Báez regresó a la Argentina y sorpresivamente se reconcilió con L-Gante, padre de su hija Jamaica, de quien se había separado en 2022.
Tamara Báez compartió en las redes algunas particulares sensaciones luego de confirmarse su reconciliació con el cantante L-Gante, padre de su hija Jamaica.
"¿Volviste con Tamara?", le preguntó la conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve), Flor de la V, al cantante de cumbia 420. Y Elian Valenzuela sorprendió al confirmar: "Sí. Volví en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero, olvidate”, afirmó Elián Valenzuela.
Y explicó además cómo se dio la reconciliación con la madre de su hija: “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín".
"Llegué y resulta que mi hija nunca había ido, así que me acerqué a la casa de Tamara. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”, explicó el artista.
Lo cierto es que Tamara Báez, en esta nueva etapa sentimental que vive con el cantante, compartió desde sus historias de Instagram varias reflexiones sobre el pasado y de cara a lo que viene en su vida.
"Estamos bien, pero estaremos mucho mejor", aventuró la influencer desde sus historias de Instagram. Y luego compartió otra profunda reflexión: "Todo se acomoda y desacomoda a la vez. Tranqui, un día a la vez".
"Las cosas terminan, la gente cambia y la vida continúa", sentenció firme Tamara Báez. Lo cierto es que el cantante y la madre de su hija se volvieron a juntar después de mucho tiempo y el romance que vivió él con Wanda Nara y ella con Thiago Martínez, con quien estuvo mucho tiempo de novia.
Tamara Báez se reconcilió sorpresivamente con L-Gante, padre de su hija Jamaica, y su ex Thiago Martínez publicó varias imágenes que muestran que la herida por la ruptura con la influencer sigue abierta.
Thiago y Tamara venían de compartir unos días a puro relax y amor con Jamaica en las playas del Caribe y al regresar a la Argentina, la influencer y el cantante de cumbia 420 se volvieron a encontrar y confirmaron su reconciliación.
En uno de sus posteos en Instagram, a Thiago Martínez se lo ve arriba de una moto mientras suena una canción que incluye la picante frase "enamoraste a un malo sin ser una nena fina".
Y en otra historia siguió a pura reflexión en lo que sería un dardo directo a su ahora ex novia, Tamara Báez. "Actitud por actitud. Yo no cambio de un día para el otro", escribió el joven reposteando una contundente frase de redes.