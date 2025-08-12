A24.com

¡No va más!

Se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis: los detalles detrás de la ruptura

Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían decidido poner fin a su relación después de 18 años juntos. Según trascendió, fueron ellos mismos quienes comunicaron la noticia.

12 ago 2025, 22:21
Tras varios idas y vueltas y superar distintas crisis de pareja, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner fin a la relación que los unía desde 2007. Juntos tuvieron tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

La noticia fue dada a conocer en LAM (América TV) en el ya tradicional enigmático. "Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen sus seguimiento a los chicos", reveló Pepe Ochoa sobre la logística que habrían seguido.

El encargado de dar a conocer la noticia fue ni más ni menos que el tatuador de Evangelina. "Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín", contó el panelista.

A pesar de la presunta separación, ninguno de los dos se pronunció al respecto en las redes sociales. Una clara muestra de que están enfocándose en preservarlo por el bienestar de su familia y especialmente de sus hijos. Este nuevo capítulo marcará un cambio importante en sus vidas personales y profesionales.

El video de Evangelina Anderson que buscaba aclarar los rumores sobre su separación de Martín Demichelis

Desde octubre para acá, los rumores de separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson no faltaron. Ella, más abocada a lo mediático, era quien lo desmentía. En una de esas ocasiones, lo hizo con un particular video.

En ese momento, cuando Martín dirigía a Rayados de Monterrey, la modelo fue vista en el recital de Paul McCartney en el estadio del club mexicano. En las imágenes, se la puede ver disfrutando del concierto junto a un grupo de amigos, cantando una canción del ex Beatle. Hacia el final del video, también aparece el deportista.

Cabe recordar que, a principios de octubre, Yanina Latorre reveló en LAM (América TV) que la pareja se había separado en México, país donde actualmente reside.

“La angelita” detalló que a Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey con rumores sobre una supuesta relación de Martín con una azafata de una aerolínea, a quien habría conocido durante un viaje con River, justo cuando el equipo iba a concentrar. No está claro si fue un encuentro breve o algo más prolongado.

Además, Yanina contó que tras recibir el mensaje, Martín lo confesó, y Evangelina lo echó. Mientras él continúa dirigiendo en Monterrey, evita hacer pública la separación, por lo que se ha estado quedando más tiempo en el entrenamiento para justificar que no está en casa.

