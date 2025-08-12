El Chino Leunis recordó cuando fue testigo de un ataque de pánico de Julieta Prandi en pleno aire: "Valiente"

"Me acuerdo que vino (al programa) ahora no me acuerdo puntualmente de tener vinculado ese momento a la situación de ahora, a eso voy. La producción de Morfi es muy amorosa y seguramente la habremos contenido como corresponde", indicó el Chino Leunis.

"Le deseo todo lo mejor del mundo, me parece una muy valiente y me pone muy contento que ahora esté viviendo una historia linda con Emanuel, le mando toda la mejor energía", cerró.

Este miércoles por la mañana el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dará el veredicto en el juicio a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal.

El fiscal Cristian Fabio pidió 20 años de cárcel para el empresario. Por su parte, Javier Baños y Fernando Burlando, abogados de Julieta Prandi, solicitaron al Tribunal que se aplique la máxima pena: 50 años de prisión. En tanto, la defensa del imputado pidió su absolución.

El Pelado López habló de su ex compañera en Zapping, Julieta Prandi, y el juicio a Claudio Contardi

El Pelado Guillermo López, quien compartió trabajo con Julieta Prandi al frente del programa Zapping (Telefe) durante varios años, habló con Desayuno Americano (América Tv) sobre la situación que vive su amiga y reconoció si ella le comentó de alguna situación incómoda con el entonces marido.

"La apoyo de manera incondicional, es mi amiga. A mí lo que me pasó es que cuando compartimos laburo cuatro años en Zapping ella no comentaba nada de eso, lo supe mucho tiempo después charlando con ella y tomando un café, poco antes que se haga público", recordó el conductor.

"En ese momento no era algo que ella comentara entonces lo que sé ahora es lo que me comentó en su momento", enfatizó el Pelado López. Y añadió: "La verdad que me da mucha pena verla en esa situación, es algo muy feo y la apoyo de manera incondicional".

Consultado sobre la versión que Claudio Contardi en ese tiempo llamó a la producción del programa para marcar algo que le molestaba al aire de López y Prandi, el animador explicó: "Nunca recibí nada de eso de parte de la producción, no sé quién te habrá dicho eso".

Y sobre su día a día laboral con Julieta Prandi, precisó: "Teníamos un vínculo divino, desde el primer programa al último. Hay que tener mucho coraje para estar en esa situación y exponerse. Es toda una situación espantosa, ojalá que se haga Justicia".