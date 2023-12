Polémica con la tapa de los personajes de Caras: eliminaron a una primera figura

"Ahí está la nota, encima estaba de rojo, de rojo vas a la tapa", contó Latorre. "Qué pena", lanzó Marixa Balli. "Además, tuvo un muy buen año Lizy. Con la radio en la 100, Got Talent Argentina...", dijo Maite Peñoñori. "Pero más allá del año que tuvo o no tuvo, es re contra figura por lo que es Lizy. Y después la ves a Luciana Salazar...", disparó Cinthia Fernández, quien estuvo como invitada.

"Hablé con Lizy ayer. Está de vacaciones con el marido ahora. No está en el país. Cuando lo vio se calentó, porque ella ayudó a la hija de una amiga de ella, que se recibió de estilista, y le dio su primer laburo. Es muy solidaria Lizy. Y la chica le buscó el vestido, la arregló. Fuera de que a la chica le sirven las redes de Lizy, porque promociona quién la arregló, cuando vos vestís a alguien para una tapa querés la tapa para decir 'a ella la vestí yo', detalló Yanina.

"Después, dice que se mató de la risa. El tema es qué pasó. ¿La bajó alguien? ¿Tiene conflictos con alguien? Ella prefiere pensar que se la olvidaron, que es una ninguneada", dijo Latorre. "Es muy viable", dijo una de las panelistas y otra acotó: "Puede ser".

Más adelante, Lizy habló por audio con Yanina y explicó: "Acá estamos con Sebastián disfrutando de una luna de miel y de unas vacaciones espectaculares. Ya mañana regresamos. Me enteré. Voy a pensar que se traspapeló y que son cosas que pueden pasar. Por suerte, las redes sociales ahora nos ayudan a visibilizar un montón". "Será la próxima, no pasa nada", cerró Lizy muy relajada y con la simpatía de siempre.

Tras el final de Got Talent, Lizy Tagliani reveló sus próximos planes personales: "Nos vamos..."

Todavía con la adrenalina a flor de piel a pesar de que el martes se emitió la final de Got Talent Argentina (Telefe), Lizy Tagliani está más que feliz con la repercusión que tuvo su trabajo en el concurso de talentos, a pesar de algunas miradas críticas al comienzo de la temporada.

Es así que luego de conocerse a la pareja ganadora -los bailarines Matías y Johana Ortiz-, Tagliani contó a la revista Gente sus sensaciones. "Estamos muy contentos, disfrutando... yo ahora leyendo todos los mensajitos y tratando de disfrutar oficialmente en estas vacaciones...", expresó emocionada.

Al tiempo que admitió estar en proceso de relax después de varios meses de largas jornadas de grabaciones. "Estoy mirando 'The Crown'... ya yo me siento Diana. Quiero cerrar todas las ventanas con las cortinas oscuras, porque siento que hay fotógrafos por todos lados. Aunque nunca me sucede porque ustedes me piden fotos hasta cuando voy a votar que me las saque yo misma", contó divertida.

En tanto, sobre cuáles son sus planes para estos últimos días del año, Lizy Tagliani reveló que por fin se irá de luna de miel junto a su marido, Sebastián Nebot. "Estamos muy contentos, porque nos vamos no de vacaciones, en realidad de luna de miel. Del 9 al 20 de diciembre nos vamos a México, y pasamos las fiestas acá en casa", concluyó la conductora y humorista ya con la mirada puesta en el 2024.