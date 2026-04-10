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El gesto de Paula Chaves con Zaira Nara que marca el fin de la relación para siempre: "No sos más..."

Zaira Nara habría confirmado la ruptura total con Paula Chaves, tras una decisión reciente que dejaría la relación sin chances de recomposición.

10 abr 2026, 23:24
El gesto de Paula Chaves con Zaira Nara que marca el fin de la relación para siempre: No sos más...
El gesto de Paula Chaves con Zaira Nara que marca el fin de la relación para siempre: No sos más...

El gesto de Paula Chaves con Zaira Nara que marca el fin de la relación para siempre: "No sos más..."

Paula Chaves y Zaira Nara mantienen una distancia que ya lleva varios años y que tuvo como punto de quiebre un nombre propio: Facundo Pieres. El vínculo entre ellas se resintió cuando Zaira confirmó su relación con el polista, quien había sido pareja de Paula, en un giro que impactó de lleno en una amistad que hasta entonces se mostraba sólida.

Desde ese momento, la relación nunca volvió a ser la misma. Si bien ninguna de las dos profundizó públicamente en los detalles del conflicto, el episodio dejó huella y terminó por enfriar un vínculo que parece haberse roto este viernes 10 de abril, cuando en LAM (América TV) anunciaron que la esposa de Peter Alfonso le quitó el madrinazgo de Filipa, la tercera hija de la pareja que nació en 2020.

En el programa que conduce Ángel de Brito, dieron más detalles del detrás de escena y fueron contundentes: Le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira.

Un detalle que llamó especialmente la atención es que la ceremonia de bautismo finalmente no se habría realizado, lo que instala dudas sobre el verdadero alcance del rol de madrina: si se trataba de un compromiso formal o simplemente de un gesto simbólico.

En el programa hicieron referencia a la tensión que existe entre ambas y al fuerte distanciamiento que se consolidó con el paso del tiempo. “No se rompen los papeles, se rompen las fotos ”, deslizaron, dejando en evidencia el nivel de enojo entre ambas.

También señalaron que hoy el vínculo está completamente cortado y que no mantienen ningún tipo de comunicación. Según trascendió, la decisión se habría formalizado tiempo atrás a través de un mensaje directo que dejó en claro la ruptura: “No sos más la madrina".

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Qué había dicho Zaira Nara sobre su relación con Paula Chaves

Hace exactamente un mes, Zaira Nara volvía al país tras cumplir con distintos compromisos laborales. Al llegar, en aquel entonces, fue interceptada por la prensa en el aeropuerto, en un contexto marcado por las repercusiones de su distanciamiento con Paula Chaves y los chats que la esposa de Peter Alfonso filtró.

En LAM (América TV) compartieron el intercambio con la modelo, quien optó por mantener una postura cauta y evitar alimentar el conflicto. Según dejó entrever, tomó la decisión de no referirse más públicamente al tema, en línea con un pedido que habría recibido de su ex amiga.

“Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz, disfrutando de unos días en París", comentó en primer lugar, enfocándose en su presente profesional. Al ser consultada por el revuelo mediático que generaron los dichos de Paula, eligió desmarcarse: "No me detuve en las repercusiones".

Cuando las preguntas fueron más directas, Zaira insistió en bajar el tono y evitar cualquier escalada: "Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Le tengo mucho aprecio y cariño; ni lo bueno ni lo malo suma en este momento. Siempre que hablo es con cariño".

Finalmente, cerró con una definición que marca su postura actual frente al conflicto: " Pidió que no se hable más de ella, hay que respetar. No da para más esto. Para mí, siempre estuvo todo bien".

A un mes de esas declaraciones, el vínculo parece haber llegado a un punto sin retorno: la distancia no solo se profundizó, sino que también se tradujo en decisiones concretas. Entre ellas, la más significativa: Zaira ya no ocuparía el rol de madrina, un gesto que simboliza el quiebre definitivo de una relación que supo ser íntima y que hoy parece completamente terminada.

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