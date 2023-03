Polémico mensaje del ex novio de La Joaqui: "Esto me deja en claro la clase de persona que sos"

Embed

"La estaba pasando como el cu.. (La Joaqui) y que él siempre le discutía antes de los shows y ella no quería seguir con este vínculo en estos términos", amplió Ochoa.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Sandro Moral subió un mensaje polémico luego de la confirmación de su ruptura sentimental en @elejercitodelam.

"Dejé mi corazón en esa familia que cuidé ,respeté y siempre apoyé en todo. Esto me deja bien claro la clase de persona que sos. Triste por las nenas y Tito", fueron las palabras del joven en dicho posteo.

La Joaqui recordó su fuerte escena de sexo con Nicolás Furtado en El Marginal

La Joaqui fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar y recordó la fuerte escena de sexo que protagonizó con Nicolás Furtado, Diosito, en la segunda temporada de la serie El Marginal, que marcó su debut actoral.

“Era mi primera actuación y cuando me mandan el guión decía ‘escena de sexo’. No decía ‘llegás, te desnudás, le pasás la lengua por la panza’. ¡Yo nunca había actuado!”, recordó la rapera en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

Y destacó al actor en ese momento, en que estaba muy nerviosa: “Me tocó un compañero súper caballero y súper paciente. Yo le decía ‘no me puedo sacar la remera’”.

“Me puse una bombacha relinda y yo pensaba ‘soy La Joaqui, me tengo que hacer la rea’ y yo pensaba que si actuaba bien él iba a pensar que me gustaba de verdad y si actúo muy mal, me van a bardear por Twitter”, comentó La Joaqui.

Y agregó: “Yo pensaba ‘este chico actúa con chicas re despampanantes y yo era re chiquita. Me quedé en ropa interior y tenía menos carne que un huevo frito”.

“Le dije despacito ‘tengo miedo’. Y él ‘no, anímate, así demostrás que sos profesional’. Encima él, para hacerme sentir bien me decía ‘yo ya ví un montón de chicas sin remera actuando’. ¡Y era peor! Era una presión enorme”, relató La Joaqui, quien contó que pusieron música de Los Redondos en el lugar para estar más serena en ese instante.