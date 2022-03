Por qué Carina Zampini no estuvo en el homenaje a Gerardo Rozín

Sin embargo, según informó este lunes Luli Fernández la química entre ellos no fluyó y el vínculo no terminó bien.

"A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras", arrancó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo.

Luego, sumó: "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa".

Por último Luli Fernández contó: "Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado'. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando".

Gerardo-rozin-video.jpg

Iván de Pineda se bajó de La Peña de Morfi

Iván de Pineda había sido elegido por las autoridades de Telefe para sumarse a conducción de La Peña de Morfi.

Sin embargo, según contaron en Intrusos, en las últimas horas se conoció que decidió bajarse del programa.

"Hace dos semanas grabaron una apertura y musicales, pero todo eso no va a salir al aire porque Iván decidió no hacer el programa", detalló Nancy Duré en el ciclo de América TV.

Al parecer, habría otro conductor elegido para La Peña de Morfi, aunque aún no trascendió de quién se trataría. La próximas horas serían decisivas.