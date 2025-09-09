Por qué Mauro Icardi demandará a Wanda Nara tras la entrevista con Grego Rosello

“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, explicó.

En el ciclo también repasaron las frases que más habrían molestado al jugador, entre ellas la versión de que “me enteré lo de la China revisando el teléfono”, la idea de que Icardi no tendría amigos y la polémica en torno a su intimidad. “Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, agregó Zaffora, sobre la supuesta manipulación de las partes íntimas del jugador para salir en la foto que publicó la China Suárez.

Y lejos de calmar la situación, Wanda redobló la apuesta en el mano a mano con Grego. “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”, dijo, y negó que todo fuera casualidad: “Imaginate que cachetee muchos años eso”.

Wanda Nara hizo la confesión más picante sobre su intimidad

El domingo pasado, Wanda Nara fue la primera invitada al programa Ferné con Grego (Telefe), donde sorprendió al público con una confesión inesperada sobre su vida privada. "No soy del touch and go", aseguró la conductora de MasterChef Celebrity, dejando en claro su postura sobre las relaciones ocasionales.

Durante una charla relajada con Grego Rossello, la empresaria se animó a hablar sobre su presente amoroso y cómo está viviendo esta nueva etapa en soledad. "Estoy soltera. Increíble, porque estuve siempre de novia y un montón de años casada y la verdad es que me gusta", comentó.

En ese contexto, el conductor quiso indagar un poco más: "¿No sos del touch and go?". "No", remarcó, reafirmando que ese tipo de vínculos no van con su estilo.

Además, reveló una anécdota que sorprendió a muchos: "Nunca fui a bailar. De hecho, una discoteca muy famosa la conocí hace poco porque era el cumpleaños de uno de mis socios de Wanda Cosmetics. Me dijo 'cierro el lugar, no podés no venir'. No conozco Tequila y me copa decirlo". "Lo había cerrado para su cumpleaños y fui. Después de ahí, fui un par de veces más", agregó.

Luego, compartió una reflexión sobre su experiencia en el mundo nocturno: "Nunca me pasó eso de irme de un boliche con un tipo y nunca más verlo". "Dale. ¿Y cuándo eras chica tampoco?", insistió el conductor. "No, jamás", repitió con firmeza.

"¿Y si Wanda tiene una primera cita y el tipo le gusta?", le preguntó. "Tardo un montón", respondió sin dudar. Acto seguido, al mencionar a sus ex parejas Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante, Grego le consultó: "¿Los tres remaron un montón?". "Sí", afirmó con una sonrisa.