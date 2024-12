Por qué Mauro Icardi se peleó con su familia: "Algo muy doloroso"

"Él (Mauro) vivió traumáticamente la separación de sus padres para mí y él está acostumbrado a que los padres no se hablen más y quedó solo muy joven", observó Marcela Tauro.

A lo que Karina Iavícoli aportó: “Estás dando en la tecla. Hay un punto de inflexión anterior. Algo pasó en la historia familiar de él que Wanda en un punto se convirtió como en su madre, porque no vemos muchos amigos en su entorno".

"Hay una historia en particular que Mauro no quiere hablar y tiene que ver con algo muy profundo y muy primario con sus padres y que a partir de eso él construye esa personalidad, que lo convierte en una persona más callada y guardado", continuó profundizando la periodista.

Y remarcó: "Tiene que ver con los vínculos, algo muy doloroso. No piensan nada raro que le hayan hecho algo, no es por ahí, son otras cosas muy dolorosas que él no pudo terminar de transitar a lo largo de su vida".

"Por eso Wanda ocupa tantos roles en su vida y no puede aceptar por ahí la separación", concluyó Karina Iavícoli.

Ivana Icardi confesó por qué se peleó con Mauro y hundió a Wanda Nara: "Lo predije"

En medio la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, quien habló después de mucho tiempo fue Ivana Icardi, la hermana del futbolista.

En una entrevista con ¡Hola! Argentina, la rosarina comentó por qué se distanció de su hermano hace unos años y fue contundente al opinar de su ex mujer.

"Lo más importante es que sepa que estamos a su lado para aconsejarle o ponerle el hombro, aunque estemos a la distancia. No voy a forzar un acercamiento, pero sí quiero que sea feliz", precisó Ivana Icardi.

Y remarcó: "En los últimos años nuestra relación no ha sido buena (con Mauro). Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero y nada de esto ha sucedido".

"Las discusiones que hemos tenido han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él", reconoció Ivana.

Y apuntó: "Mi hermano no distinguía entre quienes lo querían por haber compartido la vida junto a él y quienes lo querían sólo por haberse convertido en Mauro Icardi. Por muchos años eso me dio impotencia, por hoy solo siento compasión".

En cuanto a Wanda Nara y el vínculo que tenía con ella, Ivana Icardi sostuvo firme: "Con su ex mujer era inviable que nos lleváramos bien pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Solo espero que encuentre paz".

