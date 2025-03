Por qué Wanda Nara fue operada: versiones cruzadas sobre su salud

“Wanda está recién operada. No se sabe de qué puntualmente. La gente cercana a ella me dice que tiene que ver con un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo. Pero es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… no sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos. Por eso ella no podía agarrar ni abrazar a la nena, y Wanda le pedía que baje a la nena para poder agarrarla de la mano”, advirtió Ángel de Brito en su programa en Bondi Live, Ángel Responde.

La producción se comunicó con Matías Payarola, el abogado de la mediática, quien dio más precisiones al respecto: "Tenía un tema de salud que tenía que ver con el tratamiento que venía haciendo (por la leucemia). Se tuvo que hacer los prequirúrgicos con urgencia minutos antes de que la operen porque no fue algo programado ni con tiempo”.

Cuando le preguntaron si se trató de una cirugía estética, el abogado fue tajante. “Después, en cuanto al contenido, de si es algo estético o eso, no es algo en lo que yo me pueda meter”, exclamó.

Al aire en Implacables (El Nueve), Susana Roccasalvo confirmó que el motivo de la intervención fue por un retoque estético. "Así como el viernes fue un escándalo y ayer hubo mucho movimiento en la Avenida Libertador, en el chateau donde Wanda se está reponiendo. Algunos dicen que es por un cambio de prótesis mamarias y otros dicen otras cosas, pero todo tiene que ver con una cirugía estética. No hay ninguna enfermedad, ni nada por el estilo”, sentenció.

mauro icardi wanda nara.jpg

Wanda Nara llamó a Ángel de Brito tras el escándalo con Mauro Icardi: su triste testimonio

El viernes por la noche estalló un nuevo capítulo en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que derivó en la renuncia de las tres abogadas del futbolista.

En el momento intervino personal policial y él se terminó retirando del edificio en su auto en contramano. Además, el deportista fue imputado por hostigamiento agravado.

Horas después del momento de máxima tensión en el Chateau Libertador, Ángel de Brito se comunicó directamente con Wanda Nara el sábado al aire en Bondi Live para saber cómo se encontraba.

La mediática le respondió la llamada del conductor tras no atender en el primer intento y fue Pepe Ochoa quien tomó el celular del conductor para dialogar con ella: "Me estaba llamando Ángel", dijo la mediática.

A lo que el panelista le dijo: "Estamos al aire, queríamos hablar con vos, ¿estás bien?". Y Wanda contestó con un tono bajo: "No quiero hablar, perdón, después hablamos".

"No quiero hablar Pepe perdón, te mando un beso grande", repitió Wanda ante la última consulta y optó por cortar la llamada, dando cuenta del difícil momento que vive con su ex pareja y padre de sus dos hijas.