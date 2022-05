Premios Martín Fierro 2022: Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, protagonistas del reencuentro más esperado

Claudia Villafañe historia MArtín Fierro BASE.jpg Claudia Villafañe compartió la invitación que le hizo Telefe a los premios Martín Fierro de este domingo.

El detalle, que la ex de Maradona se encargó de resaltar arrobándolos en su posteo, es que la mencionada invitación fue cursada por el canal y no por Aptra, que es quien invitó a Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando para subir a recibir el homenaje al ex futbolista.

Sucede que la mamá de Dalma y Gianinna, además de ser la primera campeona de MasterChef Celebrity -uno de los grandes candidatos a llevarse el Oro-, tiene proyectos laborales con Viacom, la empresa propietaria del canal de las pelotitas por lo que la incluyeron entre sus invitadas especiales a la fiesta. Pero ahora la gran pregunta es si para el dichoso homenaje al Diez aceptarán Verónica Ojeda y Claudia Villafañe subir juntas al escenario y saludarse públicamente.

Premios Martín Fierro 2022: La condición de Aptra y Telefe ante los posibles contagios de Covid

El domingo 15 de mayo se entregarán los premios Martín Fierro. La ceremonia, que emitirá Telefe, se realizará en el Hotel Hilton de Puerto Madero y los asistentes al evento, que superan las 600 personas, tendrán que cumplir con un requisito sanitario por la pandemia.

Debido a la situación epidemiológica actual y como medida preventiva, una empresa estará a cargo junto a una infectóloga de contactar a todos los invitados al evento para que se realicen un Test COVID.

Premios Martín Fierro2022.jpeg Telefe dispuso como medida sanitaria para la entrega de los premios Martín Fierro que todos los asistentes deben asistir con el test negativo de Covid-19.

Una vez contactado el invitado, se pone a disposición el servicio de un reconocido laboratorio para que se realicen el test rápido de Antígenos.

Todos los invitados, el staff y la prensa acreditada deberían realizarse los tests durante los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de mayo; así están los resultados antes de la ceremonia del domingo 15.