Premios Martín Fierro 2023: Pichu Straneo ganó como Mejor labor humorística por Recreo

“Mirá qué premio te doy, Ponchito, vamos. Y esto también es para toda mi familia. El tridente que siempre está conmigo, la gran Mechi, Luca y Blanquita que me vino a acompañar. Los gatitos, China, a todos”, agregó el comediante.

"También se lo dedico a todos mis compañeros de Telefe que están trabajando desde temprano. Fuerte el aplauso para los técnicos que le están metiéndole todo el tiempo. Y también un pedacito de este Martín Fierro es para mis hermanos de Sin Codificar. Ojalá vuelva el humor otra vez a la televisión argentina", cerró el humorista, quien recordó a sus colegas del ciclo de Telefe.

Premios Martín Fierro 2023: Polémica en el bar recibió un reconocimiento especial por sus 60 años

Este domingo, en los premios Martín Fierro 2023, Polémica en el bar recibió una distinción por los 60 años del histórico ciclo televisivo. Marcela Tinayre, Gustavo, el hijo de Gerardo Sofovich, Chiche Gelblung y Mariano Iudica subieron al escenario y dijeron unas sentidas palabras

El ciclo comenzó con Gerardo Sofovich en 1963 y hoy lo conduce Marcela, la primera mujer en estar al frente del icónico programa. "Polémica es el sueño de Gerardo y Hugo Sofovich, que este viernes demostró que está más vivo que nunca cuando unió a Argentina, Uruguay y Paraguay en una misma transmisión", dijo Gustavo.

"Polémica en el bar no solamente es un programa emblemático para la televisión argentina sino también para toda la Argentina, porque ha pasado la historia argentina, con sus temas, sus personajes. Me siento sumamente honrada de que me hayan invitado a participar, y habla del modernismo", reflexionó la actual conductora sobre el escenario.

Chiche Gelblung, participante del ciclo, también habló y dijo, entre aplausos del público: "Nosotros ocupamos sillas que son históricas, queremos hacer honor a eso. Un gran abrazo a todos esos que fueron ocupantes de esas sillas, que son toda la historia del mundo del espectáculo".