Preocupación por el rating del prime time de Telefe: no levanta el programa de Wanda Nara

Caludia Villafañe en Masterchef con Wanda Nara y el jurado.jpg

En tanto, en el resto de los canales de aire, Beto Casella logró 4.0 puntos con su clásico programa de El Nueve, Bendita. Al tiempo que en América TV, Karina Mazzocco obtuvo un promedio de 3.5 puntos con el magazine A la tarde, donde abordan los temas más calientes de la actualidad.

Por último, en la TV Pública, el amistoso que la Selección Argentina disputó contra Australia marcó 5.9 puntos, mientras que Editando tele y Destilando amor -en Net Tv y Bravo tv- lograron 0.3 y 0.2 puntos respectivamente.

Los 8 escalones .jpg

Rating: se desplomó Masterchef Argentina y no fue lo mejor de la televisión de aire

Claramente este martes 13 de junio no fue un buen día para Masterchef Argentina en la pantalla de Telefe, ya que no sólo no fue lo más visto del día con los 8.9 puntos de rating que alcanzó, sino que se vio superado por dos programas, quedando en el tercer lugar del podio diario.

A pesar del histeriqueo con su participante favorito, Juan Francisco al que le dibujó un corazón en la masa de su preparación, Wanda Nara perdió el liderazgo frente a Telefe Noticias que con los 9.6 puntos promediados fue lo más visto de la jornada en la televisión abierta.

Masterchef Wanda y Juan Francisco- captura.jpg

En tanto, el segundo programa más visto del día -que también le ganó a Masterchef Argntina, que quedó tercero- fue Guido Kaczka con Los 8 escalones en El Trece gracias a los 9.5 puntos de rating logrados con el ciclo de preguntas y respuestas, convertido en un clásico.

En tanto, en el resto de los canales de aire se destacaron LAM -en América TV- y Bendita -en El Nueve- ambos con 4.5 puntos. Al tiempo que la transmisión del partido de fútbol entre Defensa y Justicia vs. Belgrano en la TV Pública logró 1 punto, mientras que El patrón del mal alcanzó 0.5 en Net TV y Destilando amor, 0.3 en Bravo TV.