¡Primera victoria de Luciana Salazar tras el escándalo de los tuits con Matilda!

Pero ni bien llegaron al país del norte, Luli recibió las mejores noticias sobre el tema que la enfureció, y no sin razón. Al menos en una primera instancia y al haber pasado tan poco tiempo, la red social de pajarito suspendió la cuenta desde la que salieron la terribles acusaciones hacia ella, generando violencia verbal y psicológica contra una nena de tan sólo 4 años.

Así lo hizo saber en las últimas horas la propia Luciana Salazar de sus historias de Instagram, informando a sus seguidores que "Twitter suspendió temporalmente la cuenta que publicó barbaridades ofensivas sobre Matilda hasta que borrara el tuit. Twitter admite que lo que se decía violentaba y lastimaba los derechos de la menor. Lección también para los portales que replicaron algo tan desagradable". Al tiempo que también compartió el mensaje que Twitter le envió tras denunciar el violento mensaje y la respuesta de la red social sobre el tema.

La tajante decisión de Luciana Salazar por el escándalo 2.0 con Matilda

Después de que desde las redes la acusaran de teñir de rubia a su hija Matilda, Luciana Salazar muy enojada decidió cortar por lo sano y va directo a la justicia. La polémica se desató hace unos días, cuando desde las redes sociales acusaron a la modelo de teñirle el pelo a la nena de 4 años.

Todo surgió cuando una mujer aseguró notar que el pelo platinado de Matilda no es real, sino obra de su madre que se lo tiñe y que por culpa de eso se lo “quemó”. Además, esta usuaria aseguró que la niña luce distintos tonos en las fotos que publica en su perfil de Instagram. "Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura... Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedo pelada, mi vida", escribió la mujer.

Así las cosas, primero Luciana Salazar atinó a responder desde sus redes que 'la gente que no es feliz rompe muchos las pelotas'. Pero como la polémica siguió agigantándose, Luli tomó el toro por las astas y decidió llevar el tema a la Justicia. Es por eso que, a través de sus historias de Instagram, la rubia informó "No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tiene que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera".

Y luego agregó, adjuntando en las siguientes historias virtuales las demandas judiciales: "Por eso, mañana (por hoy), con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días. Que las redes sean un espacio de diversión y expresión, no permitamos que sigan siendo una usina de odio y cyberbullyng, muchos menos a menores de edad".