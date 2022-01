Cuánto salen las zapatillas Gucci de la hija de Luciana Salazar ..

"Nos vamos de viaje con mami.... a divertirnos", escribió la rubia en la descripción de la publicación.

Los seguidores de Luciana se detuvieron en un excéntrico detalle. En la imagen, Matilda está usando una zapatillas exclusivas marca Gucci.

¿Cuánto cuestan ese modelo de la prestigiosa firma italiana? Nada más ni nada menos que 998 dólares, el equivalente a 214 mi pesos (según la cotización actual del dólar paralelo).

Terrible acusación contra Luciana Salazar sobre el cuidado de Matilda

Luciana Salazar quedó de nuevo en medio de un escándalo pero esta vez no tiene nada que ver con Martín Redrado, sino con su hija Matilda. Acusaron a la modelo de teñirle el pelo a la niña de 4 años.

Desde las redes sociales, una mujer aseguró notar que el pelo platinado de la pequeña no es real, que es obra de su madre que se lo tiñe y que por culpa de eso se lo “quemó”. Además, esta usuaria aseguró que Matilda luce distintos tonos en las fotos que publica en su perfil de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXhp8SYu1cG%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=5f7b87d9-871a-4282-854d-2dd24a5d7bc0&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHIvhFvX3woZAy8l7lVw7EPlndIkDvZC8Y4T7HRjAXbPypIUDVrqZBmvWQHdl7S2ecTQLgsZBN9upTdDhYVF9whytsZC2mXhJNag7WlaOUyFb4aEfoQ9UCYhxeoRjwCBGYhC8x7QwwiF3OyPdmWZBZAnrrdT0FuYM26z6uzcMckQsauZBXtbbxVBNUdlN60ZCWQZDZD View this post on Instagram A post shared by Luciana Salazar (@salazarluli)

"Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura... Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedo pelada, mi vida", escribió la mujer.

Enojada, Luciana no dejó pasar esta acusación y decidió contestarle pero no de forma directa. “La gente que no es feliz rompe mucho las (emoticon de dos pelotas de fútbol)”.