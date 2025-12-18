Qué dijo Andrea del Boca ante el rumor de una posible participación en Gran Hermano 2026

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Andrea del Boca desmintió esta versión y no tiene en sus planes querer sumarse a Gran Hermano 2026: "No es así, no hay negociaciones y no fui convocada", respondió la actriz de manera tajante ante la consulta de este medio.

andrea del boca 4

Con qué participante de Gran Hermano se involucró sentimentalmente Santiago del Moro

Esta semana, Santiago del Moro confirmó que la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada tendrá su estreno el próximo 2 de febrero de 2026 en la pantalla de Telefe. La casa más famosa volverá a abrir sus puertas y el conductor adelantó algunos detalles en una entrevista con A la Barbarrosa.

"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ´generación dorada´ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", señaló Del Moro.

Luego, el conductor destacó el espíritu igualitario del reality: "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales".

Del Moro también adelantó que esta temporada traerá cambios significativos en la dinámica del juego. "Va a haber más participantes, va a ser una edición más picante", aseguró. En cuanto a la posibilidad de que ingresen celebridades, aclaró: "Aún no hay confirmado". Y sorprendió al revelar un costado personal: se involucró sentimentalmente con una de las participantes más recordadas, Juliana “Furia” Scaglione.

Durante el casting, Analía Franchín lo entrevistó y consiguió una confesión inesperada. “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó.

Sin dudarlo, Del Moro respondió: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

La charla continuó con otra pregunta de Franchín: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, el conductor aclaró: “No, eso no. Mis hijas sí”.