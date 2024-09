Qué dijo el periodista del escándalo con Jorgelina Cardoso y Ángel Di María en el aeropuerto: "Jamás..."

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con Guido Patrich, periodista de ESPN al cual Jorgelina le habló en ese momento de tensión y aclaró qué fue lo que sucedió.

"Les pedí disculpas lo más que pude, pero en el enojo, el ruido y la situación no creo que me hayan escuchado. Había hinchas que se llevaron puestos los cables de la cámara, era muy difícil. No pude hablar después con ellos, fue imposible y tengo pensado hacerlo", indicó el cronista.

Y agregó: "Después que pasó lo que se vio, saqué el micrófono a propósito y les empecé a pedir disculpas para apaciguar un poco la situación pero no creo que me hayan escuchado. Se pusieron a upa a Pía (la hija menor) y siguieron caminando rápido y lógicamente no los iba a perseguir".

"No se entendió con claridad lo que pasó porque también había hinchas que se querían acercar, al llevarse puesto los cables, hubo tropiezos y se ve que ella no me grita puntualmente a mi, sino para atrás. Simplemente aclarar la situación y que quede todo bien. Ángel es un ídolo y simplemente yo estaba trabajando sin querer molestar a nadie", explicó Guido.

Y les habló de corazón tanto a Ángel Di María como a Jorgelina Cardoso: "Decirles que jamás sería mi intención ocasionar una molestia. En el tumulto y la euforia que generó la llegada de Ángel había gente que empujaba y estábamos trabajando en vivo, con todo lo que implica. Lamentablemente se generó esa situación, le quería mandar de todo corazón un beso grande a Jorgelina, disculpas por el mal momento ¡Y aguante Argentina!".

Ángel Di María, Jorgelina Cardoso y sus hijas.jpg

El video revelador del mal momento de Abel Pintos en el homenaje a Ángel Di María

Abel Pintos dijo presente en la emotiva despedida de Ángel Di María de la Selección Argentina y fue ovacionado por todo el público presente el estadio de River Plate.

Sin embargo, una particular situación se vivió en su presentación en medio del césped del Más Monumental y quedó todo registrado en un video en la previa al partido de Argentina vs. Chile.

Una increíble situación con su guitarra complicó su performance en vivo ya que interpretó la canción No me olvides sin darse cuenta de un evidente problema técnico ante la atenta mirada del futbolista y su familia.

La guitarra no estaba conectada al micrófono por lo cual la canción sonó a capela y no se escuchó el instrumento musical durante toda la canción.

Esto fue detectado por los asistentes del artista una vez que terminó su breve show. “Nunca la prendió el pibe a la guitarra”, advirtió uno de ellos.

“¡Me jodés!”, reaccionó otro del staff en un video que compartió el medio Olé. No obstante, Abel Pintos le puso su cuota de magia al homenaje a Fideo, quien se retiró de la Selección Argentina después de 16 años.