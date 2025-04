Qué dijo la mamá de L-Gante tras los preocupantes mensajes de su hijo sobre el vínculo con Wanda Nara

Así las cosas, este viernes fue Karina Iavícoli quien se comunicó con la mamá del cantante y desde Intrusos (América TV) reveló qué dijo Claudia sobre la situación de su hijo.

"Hablé con ella, me contestó muy bien. Es una persona con los pies sobre la tierra. Le dije que se andaba diciendo que su hijo estaba triste y ella me respondió que su hijo 'no está deprimido' y que 'sino ya estaríamos hablando de un tema de salud mental'", confió la periodista.

Al tiempo que agregó: "Me dijo 'Está tranquilo, pensante y en esos momentos que uno ve su pasado, su presente y su futuro con los pro y con las contras'".

"Elián está en un momento de balance. Cumple 25 años pero, con todas las cosas que le tocaron vivir, es como si tuviera setenta", reflexionó entonces la integrante del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Fue allí que Claudia Valenzuela le aseguró a Iavícoli que en estos años "'pasaron cosas buenas y malas, y quiere volver a dedicarse a hacer todo lo que hace pero juntando fuerzas primero'", en referencia a su hijo. Así como por último desmintió que Elián esté separado de Wanda. "No se alejaron, nada que ver. Está todo bien. No están separados, él no está deprimido y mañana viajan juntos a Chile", concluyó.

Karina Iavícoli, Wanda Nara y Lgante - captura Intrusos.jpg

Wanda Nara confirmó quién fue el destinatario de sus fotos en topless y mostró las pruebas

Hace algunas semanas Wanda Nara compartió en sus redes sociales una fotografía de su carrete en la que por error se vio que en su galería guardaba una serie de selfies suyas haciendo topless.

Allí pudo verse a la mediática posando sexy con su remera levantada, recostada sobre una cama, y la pregunta del millón instantáneamente fue si esas fotografías estaban dirigidas o no para L-Gante, dado que habían comenzado los primeros rumores de crisis en la pareja.

Lo cierto es que luego de circular fuertes versiones de que aquellas postales no eran precisamente para el referente de la cumbia 420, según confió Yanina Latorre, los hechos demostraron que efectivamente estuvieron distanciados al menos hasta que viajaron juntos a Paraguay para cantar.

Chat Wanda Nara y Lgante con foto lolas.jpg

Así, cuando parecía ya olvidado el tema de los fotos en lolas de la mayor de las Nara, fue precisamente ella quien reflotó el tema en una serie de historias virtuales en las que hizo varias aclaraciones. Y entre ellas, el destinatario de sus sensuales selfies.

“Las fotos eran para un chico que tengo agendado así, que creo que conocen”, escribió sin prurito alguno sobre la captura de una conversación vía WhatsApp con L-Gante donde puede verse que debajo de una foto suya en la cama, le envió otra en modo "bombita" a lo que él le respondió "qué atrevida", dejando así en claro que las fotos en cuestión eran para el músico.