Qué le pareció a Benjamín Vicuña el debut musical de la China Suárez

China Suarez Benjamin Vicuna Benjamín Vicuña y la China Suárez, cuando eran pareja.

Con una sonrisa pícara, y ya sabiendo de antemano que sería la pregunta obligada por estas horas, Benjamín Vicuña respondió “Sabes que no, no lo he escuchado todavía”. Al tiempo que agregó, políticamente correcto, “Sé por supuesto que es un lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”.

En tanto, mientras el actor aceleró su caminata, el cronista insistió con una nueva pregunta queriendo saber si él y la China siguen vinculados por los chicos. “Obvio, para toda la vida, por los chicos que es lo más importante” concluyó Benjamín Vicuña.

La llamativa letra de la canción de la China Suárez ¿dedicada a Mauro Icardi?

Fue el jueves 21 de abril por la noche, cuando a las 20 hs. se estrenó el videoclip de El juego del amor con el que la China Suárez se lanzó oficialmente al mundo de la música, en la colaboración que hizo en la nueva canción de Santiago Celli. Claro que esto es sólo el principio, dado que luego grabará temas como solista, abriéndose camino en otro ámbito distinto al de la actuación.

Pero la cuestión es que ni bien comenzó a reproducirse el videoclip en internet, tal como se lanzan actualmente los estrenos musicales, en cuestión de minutos muchos comenzaron a preguntarse por la suspicacia de las estrofas que canta Eugenia de una manera muy dulce y afinada por supuesto.

China Suárez Mauro Icardi.jpg La China Suárez y Mauro Icardi, fueron protagonistas en 2021 de un escándalo de mentiras e infidelidades: el Wandagate.

Al escucharla entonar "Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor" fue inevitable pensar en el Wandagate y su intento de romance con Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara, en la segunda mitad de 2021, y que hace unos días resurgió cuando trascendió que habría intentado contactarlo nuevamente a través de un amigo.

Asimismo, esa no es la única parte de la canción que bien podría remitir al escandaloso avance de la China Suárez sobre el futbolista, que por supuesto comparte responsabilidades con la actriz por el accionar, ya que el estribillo Eugenia continúa disparando dulcemente "Sobran las razones, faltan los motivos, cuánto va a pasar hasta que estés conmigo, cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas". Y remata en el estribillo "Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor, ya no hay más valientes en el juego del amor".