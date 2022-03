Qué le pasó al papá de Tini Stoessel, internado en terapia intensiva

PrimiciasYa se contactó con Pilar y agregó: "Fue internado esta madrugada al parecer y está en terapia intensiva. Estoy averiguando más datos".

Además, el sitio Ciudad.com se comunicó con Mariana, esposa de Alejandro y mamá de Tini, quien eligió no dar detalles de la salud de su esposo: "No me interesa decir nada".

Alejandro Stoessel La familia de Tini Stoessel

La salud de Alejandro Stoessel, el papá de Tini

Debido a la sorpresiva noticia, los fanáticos de la intérprete de “Miénteme” enviaron sus cariños y mensajes de fortaleza a la familia Stoessel.

Según añadió el diario Clarín, el papá de Tini “habría sufrido un sangrado abdominal y su cuadro sería complicado”.

Alejandro Stoessel tiene una extensa trayectoria como productor y empresario. Trabajó como director de cámaras en Telefe, fue productor de Susana Giménez y también llegó a ser la mano derecha de Marcelo Tinelli en otras épocas. Incluso, estuvo detrás de éxitos como Patito feo (2007-2008).