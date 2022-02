La reacción de Tini Stoessel cuando una fanática se subió al escenario

Embed

Inmediatamente, el personal de seguridad se acercó a sacar a la joven pero ahí fue la artista quien intercedió y abrazó de manera cálida a su fanática.

En ese momento, Tini se encontraba entonando la canción Maldita foto y fue sorprendida por la irrupción de la fan en pleno concierto.

Más allá de esos segundos de tensión, sólo se trató de unas de las tantas muestras más de cariño que recibe la artista por el mundo.

La escena de Tini Stoessel con la fan en pleno escenario fue acompañada de los gritos ensordecedores del público.

Tini Stoessel habló de los fuertes rumores de romance con Rodrigo De Paul

Desde que el futbolista Rodrigo De Paul confirmó que se separó de la mamá de sus hijos, Camila Homs, el rumor de un romance con Tini Stoessel comenzó a sonar con mucha más firmeza.

"Me interesa aclarar que estoy soltera", aseguró Tini de manera contundente en una nota con el diario La Nación ante estos trascendidos de relación con el deportista.

En plena entrevista, que se dio el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Tini Stoessel contó que tanto ella como sus amigas están solteras pero que saldrían a celebrar igual.

"Estamos solteras todas (se ríe cómplice con sus amigas que la esperan para ir a celebrar la gran noche). Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación", indicó la ex de Sebastián Yatra.