Quién es el cantante que quiere conquistar a Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández

Lo cierto es que tras plantearlo como información enigmática, el conductor de América aseguró que este "este nombre no llegó a Londres", mientras Yanina Latorre se preguntaba "mirá si Enzo vuelve la semana que viene por la fecha FIFA y se arreglan. En la fecha FIFA se fi…”, lanzó pícara.

Así, luego de los picantes comentarios de las angelitas, De Brito despejó toda duda y reveló que Lauty Gram es el cantante en cuestión, ex de la China Suárez, quien intentó establecer contacto con Valentina.

“Después de estar con un Campeón del mundo no vas a irte con Lauty Gram”, disparó Yanina fiel a su estilo sin filtro. “Yo no dije que estén. Yo dije que le escribía. Dijo que le están escribiendo muchos famosos recién”, argumentó entonces Ángel refiriéndose a la entrevista que habían hecho minutos atrás.

Y por último, el periodista dejó picando: “Espero que no esté Marcos Ginocchio detrás de ella también. Espero...”, a quien también se lo relacionó con la China Suárez.

Valentina Cervantes dio detalles de su separación de Enzo Fernández: "No lo venía venir"

Valentina Cervantes habló este jueves en LAM (América TV) y reveló los motivos de su separación de Enzo Fernández. "Sinceramente no lo veía venir, me sorprendió", afirmó la modelo.

"Yo estoy muy bien. Nosotros estuvimos seis años juntos. No pasó algo puntual. Enzo hoy decidió estar solo, tomar distancia, pero yo sé la persona que es, sé cómo es como papá, así que eso es lo que me deja tranquila", comenzó diciendo Cervantes desde un móvil en Paseo Alcorta.

Luego, la joven aseguró que se dijeron muchas cosas que "son mentira": "No tuvimos ninguna crisis. Se dijo que había terceros en discordia o infidelidades. Eso la verdad que no hubo o, por lo menos, yo no me enteré".

Sobre cómo fue la ruptura, aclaró: "Debe ser un sentimiento que él lo tenía hace tiempo y es normal y yo también lo acepté. Me podía pasar a mí también. Sinceramente no lo veía venir, me sorprendió".

"Cuando me lo dijo, hablamos, nos quedaron un montón de cosas pendientes por hablar. Calculo que las vamos a hablar cuando venga él con la Selección. Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión, que esto traía un montón de consecuencias por los nenes, que no los iba a ver tanto tiempo, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que comparta con sus hijos", detalló.

Después, contó que decidió volver al país porque "está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con ellos los nenes también, ellos allá no tienen primos".

En otra parte de la entrevista, el conductor Ángel de Brito fue directo y le preguntó: "¿Vos seguís enamorada de él?". "Sí, yo lo quiero. Ya sé que no es lo mismo, no sé, tendría que plantearme un montón de cosas. Yo no tengo rencor con él ni nada, porque creo que este distanciamiento nos hace bien a los dos", le respondió.

"No veníamos mal, yo soy pro familia y siempre voy a tratar de luchar por mi familia, pero hasta el punto que la otra persona me deje", agregó. "Él lo venía pensando desde hace bastante y fue una decisión de él, y yo no me voy a quedar ni me voy a esposar a una persona", resaltó.

"Es que es la decisión de él, y puede pasar eso o me pudo haber dicho 'che, Val, me enamoré de otra persona' y es válido también. Y lo entiendo. Enzo es joven, yo también soy joven", sostuvo.