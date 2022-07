Quién es el intendente que se enamoró de Jimena Campisi, la ex de Tomás Costantini

jimena campisi historias cumple Cristian Cardozo.jpg Jimena Campisis celebró desde sus redes los 40 años de su actual pareja, el intendente del Partido de la Costa Cristian Cardozo.

Así, la relación amorosa entre la modelo y el actual intendente del Partido de la Costa fluyó de tal manera que hace unas horas ya celebraron juntos el cumpleaños de él, y hasta lo acompañó en una visita a un centro de jubilados, por ejemplo, entre algunas de las actividades oficiales de Cardozo de las que Jimena ya forma parte.

De esta manera, para festejar los 40 años del hombre que le devolvió las ganar de darle una nueva oportunidad al amor Jimena Campisi compartió algunas postales y videos del festejo que le junto a Milo le armó a su amor. Cardozo no tiene hijos, nació en San Clemente de Tuyú, toda su vida vivió en el Partido de la Costa, estudió abogacía y desde hace 25 años trabaja en la función pública. Le gusta la pesca, es amante de la naturaleza, el deporte y la lectura.

Embed

Fuerte relato de Jimena Campisi sobre su separación de Tomás Costantini

Hace algo más de un año Jimena Campisi contó vía Twitter por el largo conflicto que mantiene con el padre de su hijo Milo, Tomás Costantini, de quien se separó a mediados de 2012. "CINCO AUDIENCIAS. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve", comenzó Jimena con mucha indignación.

campisi lam 2021.jpg

"No es capaz ni de proponer una cuota alimentaria digna para Milo. Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté 8 años... De cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí, el amor no se puede comprar pero el sufrimiento no es gratis tampoco... Justicia. Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron asique tengan al menos la dignidad. Dar la cara y cumplir con la ley. Muchos millones y cero valores. Que tristeza", descargó en la red social del pajarito.

campisi tw.jpg

Tras ello, Jimena Campisi habló en "LAM" y recordó los motivos de su separación del hijo del millonario: "Estaba muy enamorada y Milo fue muy buscado. Yo me separo porque cuando estaba embarazada Tomás salía todos los días de joda y llegaba borracho a casa". Y apuntó: "Vivíamos juntos y desaparecía tres días. Lo mejor que hice fue separarme y no me quejo de haber criado a mi hijo sola, estoy orgullosa".