La picante confesión de Pampita sobre sus relaciones amorosas: "Revisé muchos..."

Así, consultada por Estefi Berardi sobre si alguna vez llegó a revisar algún celular, la esposa de Moritán no tuvo el menor inconveniente en confesar directa: "¡Muchos celulares revisé!", generando una enorme sorpresa.

Pero su respuesta no se limitó a la sorpresiva confesión, sino que argumentó semejante accionar. “Ya si llegaste a revisar es porque antes ya había algo sospechoso. Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”, disparó una risueña Pampita, dejando en claro que esa actitud es parte del pasado y asegurando que hoy no tiene necesidad alguna de revisarle el teléfono a su actual marido.

Pampita defendió a Roberto García Moritán tras la picante pelea que tuvo con Alejandro Bodart

Después de que el hasta hace unos días precandidato a jefe de Gobierno porteño Roberto García Moritán y el aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires Alejandro Bodart casi terminaran a las piñas por un debate en un programa, Pampita salió a defender a su marido en una nota con LAM (América TV).

"No lo vi", respondió la modelo cuando el cronista le preguntó si se había preocupado por su pareja cuando lo vio discutiendo con Bodart. "Yo no me meto en nada en esas cosas, prefiero acompañar desde un lugar de casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en los temas de los otros", aseguró.

El cronista inmediatamente le comentó que Bodart le había dicho a Moritán que "vaya a discutir con su mujer" (por Pampita). "Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo", respondió Pampita con mucha seguridad.

"Si lo quieren ofender con eso la verdad es que para él es un orgulloso, estamos re enamorados", agregó. "No, pero más que nada por el tema de la popularidad, no porque sea un agravio. Al contrario debe ser un honor estar en pareja con vos. Pero lo que digo es que es por la fama que tenés vos y que lo quieren correr por ese lado. Pero él se la banca bien, responde desde otro lugar", opinó el cronista.

"¿Te asustaste? ¿Le dijiste 'Rober, no te agarrés a las piñas que sale en todos lados'?", preguntó el movilero. "¿Rober? Jamás, un caballero. Él siempre con la palabra. Lo que tenga que decir lo va a decir y de buena manera", cerró la conductora.