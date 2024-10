Quién es la periodista señalada como amante de Jorge Lanata y que habría confesado todo

“El miércoles circularon textuales de chats, yo lo escuché de Ángel De Brito, donde se hablaba de una supuesta amante”, introdujo el tema la panelista de El Trece. Pero inmediatamente reveló: “Ese alguien muy famoso es Romina Manguel. Esas conversaciones son con ella”.

“Cuando yo la consulté, Romina se hizo cargo de que sí, que era ella”, aseguró Varela. Pero inmediatamente descartó cualquier tipo de relación más allá de una sincera amistad con su colega, y aclaró que “es el tono gracioso que tiene para hablar con Jorge”.

“Yo trabajé tanto con Romina como con Jorge hace mucho tiempo, en Radio del Plata, y realmente puedo dar fe que era la forma en que se dirigían como amigos”, confió Paula Varela y concluyó remarcanco que ese tono es habitual en Lanata. “No solo con Romina Manguel, sino con todos. Es un estilo muy de Jorge Lanata”.

Se conoció un nuevo audio con una tensa discusión entre Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata

Este martes en el programa A la Tarde (América) dieron a conocer un nuevo audio que expone un tenso cruce entre Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata cuando Jorge aún se encontraba internado en el Hospital Italiano.

Cabe destacar, que el audio salió a la luz ya que fue presentado por las hijas del periodista ante la Justicia en los últimos días, por la causa contra la actual esposa de su padre.

Según informó el periodista Diego Esteves, este intercambio entre ambas se habría dado a fines del mes de agosto, cuando el periodista estaba en estado crítico.

-Hola Elba, ¿qué te pasa?

-Nada.

-Ah porque mi papá no me llamó que no estaba, que le dijiste que estaba alucinando.

-Si, bueno estaba delirando, te pueden contar las chicas.

-No pero, espera, así de paso hablamos nosotras...

-No, yo me tengo que ir. Me están esperando las chicas.

-¿Leíste mi mensaje de hoy a las 5?

-No, no lo leí.

-Ah, porque….

-Me voy, después hablamos.

-Es que quiero hablar con vos un segundo.

-En otro momento.

-Elba no puede ser que no podamos hablar nunca. Te mandé 20 mensajes míos.

-No es momento, no es lugar.

-¿No es momento y no es lugar ahora para hablar? ¿No te parece que es momento que mi papá está internado?

-Chau.

-Elba, ¿a vos te parece hacer esto? ¿Me podes hablar?

-No, yo no voy a hablar con tus mentiras.

-¿Mentiras yo? Te lo pedí en el mensaje escribiéndote si podías venir.

-Y vine, no tengo nada que hablar con vos.