Quién es Paloma Angione, la participante de Canta Conmigo Ahora que emocionó a Marcelo Tinelli

La participante alterna sus actividades entre su amor por la música y su tarea como niñera. Forma parte de un coro en su ciudad natal y es fanática de los géneros populares tanto nacionales como internacionales.

"Les agradezco a mis papás porque siempre en mi casa, un domingo cuando mamá limpiaba la casa o en una vuelta al centro los viernes, había música. Además, lo siento como mi contención, porque me sienta como me sienta, si estoy feliz, triste, enojada o con cualquier otra emoción, la tengo que escuchar para descargarme, para tranquilizarme o festejar”, señaló.

Paloma destacó la influencia de sus padres en su amor por las canciones y explicó que mantiene una lucha constante contra la frustración, enemiga de cualquier persona que se dedica al arte.

"Mi mamá tiene una grabación de mi papá tocando la guitarra y cantándome su canción favorita, que me emociona y me hace estar en ese lugar donde me sentía tan única y amada, también cuando bailaba con mi hermana las canciones de Panam y Floricienta”, explayó la cantante que emocionó a Marcelo Tinelli.

El sorprendente beso de una jurada de Canta Conmigo Ahora a un participante

Tras la nueva amistad que surgió en Canta Conmigo Ahora entre Locho Loccisano y L-Gante, el miércoles se vio un romántico e inesperado momento entre una jurado del certamen y un participante.

Crash confesó que se enamoró de Tomás Giménez, un joven de San Juan de 23 años, bajó a cantar con él y lo chapó en medio del estudio.

La joven de Castelar no dudó en acercarse al escenario para entonar juntos Perfect, clásico de Ed Sheeran, y el romántico tema aportó lo suyo para llenar de sentimiento ese momento.

Crash y Tomás se dieron un lindo beso en la boca y Marcelo Tinelli, al lado de ellos, se mostró sorprendido por lo que se generó entre los dos.

“Hacen muy linda pareja”, expresó el conductor para dar cierre a ese romántico momento en pleno aire.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia