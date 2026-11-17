Las emotivas palabras de Silvana Sosa al ocupar el lugar de Fernando Confessore

Consciente del significado que tiene asumir este nuevo desafío, Silvana Sosa decidió dedicarle unas palabras a su recordado compañero.

“Yo no vengo a reemplazarlo, los afectos no se reemplazan”, afirmó la meteoróloga durante su presentación en Nuestra Tarde.

Luego, explicó cuál será su compromiso profesional en esta nueva etapa.

“Pero sí vengo a cuidar este espacio de la información meteorológica, que tan importante es en estos tiempos. Asumo el compromiso de hacerlo con el gusto y la pasión que él mismo lo hacía”, agregó.

Sus palabras reflejaron el respeto y el cariño hacia Confessore, quien había ingresado a Todo Noticias en diciembre de 1995 y permaneció en la pantalla durante casi 31 años.

Quién es Silvana Sosa, la nueva meteoróloga de Nuestra Tarde en TN

Silvana Sosa es una meteoróloga que ya integraba el equipo de Todo Noticias antes de asumir su nuevo horario.

Hasta este cambio, la profesional participaba en las emisiones nocturnas y en la programación de los sábados por la tarde, donde había logrado construir un vínculo cercano con sus compañeros.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje para despedirse de esa etapa y agradecer el recibimiento que había tenido en el canal.

“Fueron pocos meses, pero suficientes para encariñarme con este team de la noche y el de los sábados en la tarde”, comenzó expresando.

Y continuó: “Mi agradecimiento por cómo me recibieron desde el primer día. Da gusto trabajar con gente que pone tanta buena energía, compromiso y compañerismo en lo que hace, y que tira siempre para el mismo lado”.

Finalmente, se refirió a los desafíos que implica este cambio en su carrera.

“Ahora toca cambiar de horario, salir de lo conocido y aceptar esa pequeña incomodidad que también viene con los nuevos desafíos”, concluyó.

El dolor en TN por la muerte de Fernando Confessore

Fernando Confessore falleció el viernes 16 de octubre, a los 58 años, después de sufrir un paro cardíaco durante la madrugada mientras se encontraba en su domicilio del barrio porteño de Versalles, donde vivía junto a su esposa y sus dos hijas.

La noticia fue confirmada por su familia y comunicada al aire por Mario Massaccesi, conductor de Tempraneros.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó el periodista, visiblemente conmovido.

Su fallecimiento dejó una profunda huella en el canal, donde había desarrollado gran parte de su trayectoria profesional.

Ahora, Silvana Sosa asume la responsabilidad de continuar con la información meteorológica en Nuestra Tarde, con un mensaje que resume el espíritu de esta nueva etapa: ocupar un espacio profesional sin pretender reemplazar el vínculo afectivo que Fernando Confessore construyó durante tantos años con sus compañeros y el público.