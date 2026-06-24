Yanina Latorre reveló qué le dijo Mauro Icardi a Ekaterina antes de la reacción de la China Suárez: "La más..."

Sin embargo, la historia no habría terminado ahí. Según la conductora, horas después Icardi volvió a acercarse a Ekaterina y le dedicó otro comentario que llamó la atención. "Pasa toda la noche, siguen tomando, las chicas se quieren ir, Enzo les dice que se queden, la chica es muy bonita. Se llena de gente el VIP, Icardi va de nuevo a servirse un trago y se le vuelve a acercar. ¿Y qué le dice? 'Sos la mujer más hermosa que vi'", relató.

Y concluyó: "Automáticamente la China ve a Icardi hablándole a la piba, se para, se acercó y empezó a gritar: 'Sáquenla, sáquenla', y empezó a empujarla para que se vaya del VIP y ahí se asustaron. No hubo tirada de pelo. Según la chica no hubo tirada de pelo, pero se armó".

Qué dijo Ekaterina, la joven agredida por la China Suárez

En las últimas horas, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena por un nuevo escándalo. Todo comenzó cuando una modelo de 25 años aseguró que la actriz la tomó del cabello luego de que el delantero intentara besarla en un boliche que ambos suelen visitar durante sus estadías en Buenos Aires.

Aunque en redes sociales la pareja se mostró muy enamorada durante su paso por un reconocido local de Costanera, en LAM (América TV) revelaron que Eugenia Suárez habría reaccionado con furia contra una joven rubia que se acercó a charlar con Icardi en el VIP, llegando incluso a agarrarla de los pelos.

Este miércoles, las cámaras de Intrusos dieron con la protagonista de la historia. La modelo relató en primera persona lo ocurrido y explicó que, para evitar mayores problemas, decidió retirarse del lugar tras el cruce con la China Suárez, que se originó por la breve charla que mantuvo con el futbolista del Galatasaray.

"Me los crucé... Estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí", comentó entre risas nerviosas Ekaterina Ojeda al cronista de América TV. Aunque evitó dar demasiados detalles, dejó entrever que la actriz se habría molestado al verla hablando con Mauro Icardi.

Respecto a cómo se dio la situación, Ekaterina señaló que "él estaba solo y después llegó ella". Tras confirmar que Icardi le dio charla, aclaró que se trató de "una charla normal de boliche".

La joven insistió en que no llegó a hablar directamente con Eugenia y que tampoco permitió que Mauro la besara. Consultada sobre si la China estaba molesta, deslizó: "Enojada estaba... quizás con él, no sé si conmigo".

En cuanto al intercambio con el delantero, Ojeda sostuvo que "quedó ahí". Y cuando el cronista quiso saber si Icardi le "tiró los perros", ella pidió entre risas nerviosas que no le hicieran más preguntas.

Finalmente, al ser consultada sobre si el jugador parecía "pasado de copas", la modelo prefirió no responder para no comprometerlo. "No soy fan, ni sé dónde juega... sé que Turquía por todo el quilombo", concluyó con una sonrisa.