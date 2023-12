Raquel Mancini recordó su terrible experiencia con Andy Kusnetzoff: "La pasé pésimo"

La ex modelo recordó los comentarios que le hacía el entonces notero cada vez que la cruzaba en un evento y cómo la trataron en el ciclo que conducía Mario Pergolini.

"La pasé pésimo (con Kusnetzoff), lloraba, no iba a eventos. Fue cuando él hacía Caiga Quien Caiga, fue tremendo. Fue compañero mío de colegio", comenzó la nueva angelita tras la salida de Nazarena Vélez.

"Me hacía sentir mal, me corría... Me decía: ¿Qué pasaba con tus labrios? En vez de dejarme explicarle qué pasaba en los labios... Cortaba, editaba, y se burlaban pero mal", precisó Mancini.

Y luego comentó cuando se cruzó con Pergolini en un shopping de Palermo y le consultó por estas situaciones que pasó cuando era abordada por su programa en distintos eventos y le pidió explicaciones.

Andy Kusnetzoff fue tajante al hablar del cruce entre Martín Bossi y Sofi Martínez en PH

Según dio a conocer la periodista Laura Ubfal, Martín Bossi y Sofi Martínez habrían protagonizado un cruce en las grabaciones de PH: Podemos Hablar, el clásico de los sábados, que conduce Andy kusnetzoff en Telefe.

Al parecer, el humorista le habría hecho una pregunta incómoda a la periodista, detallaron esta tarde en Intrusos, América Tv.“La pregunta de Bossi habría sido: ¿tendrías relaciones con Messi?”, contó Pampito.

En el ciclo de Flor de la V también dialogaron con Andy, que desmintió la versión que trascendió en los medios."La otra vez con Martín me armaron un escándalo, que -al final- no era. La verdad no pasó nada", exclamó el conductor.

Y cerró: "Termina pasando lo mismo. No pasó nada. Hay algo que se repite. Cuando pasa algo, pasa.... Cuando pasó lo de Belén Francese (que discutió con Andrea Rincón), pasa y se sabe. Y cuando no pasa nada, no pasa nada".