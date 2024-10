Rating: Bake Off Famosos tocó picos más altos que en su debut

Antes, a las 21.39, El Trece hacía con The Floor 8.4 puntos de rating, mientras que Margarita, la nueva ficción de Cris Morena, en Telefe medía 6.9 puntos.

Luego, a las 22.30, Bake Off Famosos se mantenía en lo alto y hacía 15.5 puntos de rating y Por amor o por dinero obtenía 4.5 puntos. Para las 22.41, el ciclo conducido por la cantante Bad Bitch tocaba picos de 17.1 puntos, en cambio, el programa de Fantino hacía 4.6 puntos de rating.

Más adelante, a las 23.10, el ciclo de Telefe hacía 15.6 puntos de rating y el de El Trece 4.0 puntos.

Noticia en desarrollo.

bake off famosos.jpg

Karina Jelinek fue eliminada de Bake Off Famosos y se le plantó al jurado: "Respondeme"

Karina Jelinek fue la primera eliminada en Bake Off Famosos, Telefe, y antes de irse se le plantó de manera inesperada al jurado del programa al exigir explicaciones por su decisión.

Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis escucharon atentamente a la modelo que luego de escuchar a la conductora Wanda Nara pidió la palabra.

Luego de ser despedida por el jurado de manera formal, Karina Jelinek dijo: "Y ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor".

A lo que Damián Betular retrucó: "¿Por qué crees vos que no fuiste la peor?". Y la morocha comentó: "Lo dejo a tu criterio, respondeme. Una persona dijo que era mala, solamente para saber, para sacarme la duda y aprender, nada más".

Y Betular le explicó sobre la decisión final del jurado: "Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia".

"Sos muy dulce, se te vi súper comprometida", destacó Wanda Nara. Y Jelinek comentó: "Estaba tensa porque realmente me preocupo por hacer las cosas bien, no me da lo mismo. Lamentablemente, hasta acá llegué. Ellos saben mucho más que yo y se merecen este lugar".