El firme descargo de Karina Jelinek tras ser acusada de ir borracha a Bake Off Famosos

Ante los dichos de Yanina, Karina se volcó a su cuenta de Instagram, donde publicó un contundente descargo. La modelo desmintió la versión que dio a conocer la panelista.

La morocha explicó que es cierto que sufre de ataques de pánico, aunque aclaró que no fue por no poder hacer un cupcake: "¿En serio pensás que me agarró un ataque de pánico por hacer un cupcake? Es muy feo sufrir ataques de pánico y que algunas personas no lo entiendan. Gracias a Dios lo fui superando de a poco".

"Me encanta cómo informas las cosas, pero en esta erraste", remarcó.

Respecto del consumo de alcohol durante las grabaciones del programa, Karina fue tajante. "La grabación fue a la mañana. A esa hora no tomo aperitivos como dijiste", sentenció.

Aseguran que Karina Jelinek apareció borracha en las grabaciones de Bake Off Famosos

Anoche, Karina Jelinek se convirtió en la primera eliminada de la nueva temporada de Bake Off Famosos. La morocha se mostró apenada por su salida del programa, pero agradeció al jurado por todos los consejos.

En su programa en El Observador, Yanina Latorre contó una fuerte versión sobre algo que ocurrió en las grabaciones del certamen, que le llegó de muy buena fuente.

"El otro día conté que tuvieron que parar la grabación porque a Karina Jelinek le dio un ataque de pánico porque no podía hacer una cupcake", recordó la angelita.

Yanina indicó que el problema de Karina en el certamen no tuvo que ver con ataque de pánico sino a otro motivo. "En realidad, lo que me cuentan es que estaba muy pasada de copas y no podía mantenerse en pie", reveló.

Pese a la información que dio la angelita, desde el entorno de la modelo desmintieron esa versión al sitio Exitoína.