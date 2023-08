Rating: cuánto midió el debut de Got Talent Argentina, el nuevo reality de Telefe

Con más de 450 participantes, el programa seguirá las audiciones de artistas de diferentes lugares del país que buscan desplegar su talento en el escenario para lograr conmover al jurado.

Por su parte, el clásico ciclo de preguntas y respuestas de El Trece, Los 8 escalones, obtuvo entre 6 y 7 puntos de rating.

La sorprendente revelación de Abel Pintos sobre su rol como jurado en Got Talent Argentina

El próximo lunes 21 de agosto a las 21:45 llega Got Talent Argentina a la pantalla de Telefe. El reality que busca nuevos talentos estará conducido por Lizy Tagliani y tendrá un jurado de lujo compuesto por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

Cerca del debut del programa, PrimiciasYa habló en exclusiva con Abel Pintos, uno de los jurados más prestigiosos, para tener los detalles acerca de lo que se viene y conocer cómo se prepara para este nuevo proyecto.

"Tengo muchas expectativas de ver el resultado en la pantalla de lo que hemos trabajado porque acá se ha convertido en un clima de familia y esto lo construimos entre todos. Tenemos la ansiedad de que el público ya lo pueda compartir con nosotros y por sobre todas las cosas la alegría de haber participado acá y haber tenido esta oportunidad", expresó el músico de cara al estreno.

Si bien Abel suele mostrarse con un look relajado, en la presentación del programa no logró pasar desapercibido con un maravilloso traje de brillos con transparencias y despertó una gran intriga acerca de su vestimenta a lo largo del ciclo. "A mi siempre me gustó mucho la moda, siempre pensé y dije que cuidar la estética de mis conciertos, discos y lo que llevó puesto es como herramienta más conceptual para poder dar un mensaje determinado", confesó al respecto.

Para más sorpresas, este medio le consultó al cantante qué fue lo que más le llamó la atención dentro de Got Talent y aseguró: "Me ha sorprendido las dos características de artistas qué hay. Muchos artistas que nosotros sentimos que vinieron a revalidar su talento, pero luego está otra clase que es el que llegó sintiendo que tenía mucho talento y entonces vino a ver si alguien más lo ve".

Finalmente, un dato clave para sobre el jurado era saber que tipo de rol tendría Abel Pintos frente a los participantes y el mismo consideró que sería el mas estricto. "Los cuarto somos buenos y críticos, pero es cierto que soy un poquito más estricto porque me gusta dar devoluciones técnicas de las cosas que conozco", sostuvo.

Videoentrevista: Juan Pablo Godino para PrimiciasYa